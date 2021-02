Nogometaši Atletico Madrida pobijedili su u 23. kolu Primere na gostovanju kod Granade s 2-1 i opet stekli osam bodova prednosti ispred Reala.

Colchonerosi su dominirali u prvom dijelu, ali zabili su tek u 63. minuti zahvaljujući golu Marcosa Llorentea. Granada je izjednačila samo tri minute kasnije preko Venecuelanca Yangela Herrere, da bi u 74. minuti udarac Argentinca Angela Correje je okrznuo nekog od domaćih igrača, promijenio i prevario vrata za pobjedu Atletica.

FT Granada 1-2 Atletico. Simeone punches air, roars, and runs off down tunnel. Another huge three points for Atletico, who keep finding ways to keep their title push on track.

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) February 13, 2021