ATALANTA SVOJE UTAKMICE U LIGI PRVAKA VIŠE NEĆE IGRATI U MILANU: Pašaliću i Šutalu stigle izvrsne vijesti

Talijanski prvoligaš Atalanta, čiji dres nose hrvatski nogometaši Mario Pašalić i Boško Šutalo, moći će u novoj sezoni Lige prvaka domaće utakmice igrati na svom obnovljenom Gewiss stadionu u Bergamu. Službena potvrda da rekonstruirani Gewiss stadion, koji prima 21.300 gledatelja, zadovoljava sve standarde stigla je iz Uefe, objavili su talijanski mediji.

Atalanta je u skupini D Lige prvaka sa Ajaxom, Liverpoolom i danskim Midtjyllandom. Klub iz Bergama, koji je oduševio atraktivnim i efikasnim nogometom, prvo će ugostiti Ajax (27. listopada), potom Liverpool (3. studenoga) i u predzadnjem kolu Midtjylland (1. prosinca).

Atalanta have confirmed that UEFA have officially given the OK for Bergamo to host Champions League football. The date is set for a historic night when we host Ajax at the Gewiss Stadium on the 27th October. Fantastic! 💙🖤 pic.twitter.com/emfJb5gfIR

— Atalanta B.C News (@AtalantaBC_News) October 7, 2020