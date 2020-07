ATALANTA RAZBILA BRESCIJU I DOŠLA NA DRUGO MJESTO, ČUDESNI PAŠALIĆ ZABIO HAT-TRICK: Vatreni odigrao utakmicu za pamćenje

U 33. kolu talijanske Serije A Atalanta je na svojem terenu pobijedila Bresciju rezultatom 6:2 i napredovala na drugo mjesto ljestvice, a prvo ime domaće momčadi bio je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić koji je postigao tri gola.

PAŠALIĆ I ATALANTA NASTAVILI GAZITI TALIJANSKOM LIGOM: Samo im malo nedostaje za nevjerojatno drugo mjesto

Atalanta je povela već u drugoj minuti utakmice, a pogodak je postigao Pašalić koji je nakon dodavanja Malinowskyja neobranjivo pogodio udarcem s ruba kaznenog prostora.

#AtalantaBrescia | 6-2 | FULL-TIME

🤩 Super derby, super squadra!!!

😁 What-a-squad! The derby is ours, again!!#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/XyhsqPWZde

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 14, 2020