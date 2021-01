ATALANTA NASTAVILA NIZATI POBJEDE: Josip Iličić odigrao strašnu partiju, pogledajte što je majstoru uspjelo

Nogometaši Atalante nastavili su pozitivan niz u 17. kolu Serie A, svladavši u subotu u gostima Benevento sa 4-1. To im je treća pobjeda u nizu, a strijelci su bili Josip Iličić (30), Rafael Toloi (69), Duván Zapata (71) i Luis Muriel (86).

Za domaćine jedini pogodak zabio je Marco Sau (50). Mario Pašalić je i dalje na listi ozlijeđenih igrača Atalante, dok je branič Boško Šutalo ostao na klupi za pričuve.

Posebno je dobru partiju pružio Iličić. Sofa Score je objavila kako je postao prvi igrač u njihovoj bazi podataka koji je kreirao četiri velike prilike i imao deset uspješnih driblinga u jednoj utakmici.

It's the first time in our entire database that a player created 4+ big chances and completed 10+ successful dribbles in a single match! 🔥

U subotu se još sastaju Genoa – Bologna, te AC Milan – Torino.

Atalanta win 3 straight. They're unbeaten since the end of the CL group stages and have scored 3 or more goals in 5 of their last league 7 games. Apart from the 42 mins he played against Juve, Papu hasn’t featured in any of them.

— James Horncastle (@JamesHorncastle) January 9, 2021