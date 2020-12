U srijedu od 18 i 55 odigrane su zadnje utakmice u skupinama D i H Lige prvaka za ovu sezonu. Tekstualni prijenos UŽIVO mogli ste pratiti na portalu Net.hr

Nogometaši Atalante svladali su u Amsterdamu domaći Ajax sa 1-0 (0-0) u odlučujućoj utakmici za plasman u osminu finala Lige prvaka i tako se pridružili Liverpoolu, koji je već kolo prije kraja osigurao prvo mjesto u skupini D, a natjecanje završio remijem 1-1 na gostovanju kod danskog Midtjyllanda.

Pobjednički pogodak za Talijane u areni Johan Cruijff postigao je Kolumbijac Luis Muriel u 85. minuti na asistenciju Švicarca Rema Freulera. Gosti su u tom trenutku imali igrača više na terenu, jer je u 79. minuti zbog drugog žutog kartona isključen nizozemski veznjak Ryan Gravenberch.

Dva poništena gola

U Herningu je Liverpool poveo nakon 55 sekundi igre, kad je Mo Salah oduzeo loptu domaćoj obrani i pomalo sretno ju uspio ugurati u mrežu, postavši sa 22 pogotka najbolji strijelac u povijesti Liverpoola u utakmicama Lige prvaka.

Domaća momčad je izjednačila s bijele točke, a strijelac je bio Alexander Scholz u 62. minuti. Do kraja utakmice postignut je po još jedan pogodak na obje strane, ali su odlukom VAR-a poništeni i onaj Scholzov u 77. minuti (zaleđe) i onaj Mimamina u 90. minuti (igranje rukom).

Livepool je sa 13 bodova osvojio prvo mjesto, a Atalanta je sa 11 bodova završila kao druga, dok je Ajax ostao treći sa sedam bodova i nastavit će natjecanja u nokaut fazi Europske lige. Midtjylland je osvojio dva boda.

Liga prvaka, 6. kolo

Srijeda, 18.55 sati

Skupina D

Ajax – Atalanta 0:1 (Muriel 85′)

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Labyad, Gravenberch, Antony, Brobbey, Tadić

Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Pessina, Duvan Zapata

Midtjylland – Liverpool 1:1

Skupina H

PSG – Basaksehir 5:1

90′ Gotova je utakmica u Nizozemskoj, Atalanta je pobijedila 1:0 i ušla u osminu finala. Ajax će sezonu nastaviti u Europskoj ligi.

90′ Još jedan gol je poništen u Danskoj, Liverpool je zabio za 2:1, ali to neće biti priznato zbog igranja rukom.

85′ GOL Atalanta je povela u Amsterdamu. Za 1:0 zabja Muriel koji je izbio sam pred golmana Ajaxa, zaobišao ga i pospremio loptu u mrežu.

78′ Crveni karton u Amsterdamu, Atalanta ima igrača više. Gravenberch je zaradio drugi žuti i stavio svoju momčad u jako tešku poziciju.

90′ Gotova je utakmica u Francuskoj, PSG je pobijedio Basasehir s 5:1 i osvojio skupinu H.

77′ Midtjylland je postigao drugi gol protiv Liverpoola i poveo 2:1, ali sudac je poništio taj pogodak nakon pregleda snimke zbog zaleđa. Rezultat je i dalje 1:1.

66′ Atalanta kontrolira igru u Amsterdamu, Talijani u ovom trenutku izgledaju kao momčad koja više želi pobjedu, iako bi im i neodlučeni rezultat u ovom dvoboju bio dovoljan za polufinale. Pokušao je sada Pessina udarcem s ruba šesnaesterca, ali Onana brani.

62′ Midtjylland je izjednačio protiv Liverpoola, Scholz zabija za 1:1.

62′ PSG stiže do petog gola, Mbappe zabija za 5:1 i Parižani sigurno kroče prema osvajanju skupine.

49′ U nastavku se u Amsretdamu igra isto kao i u prvom dijelu, na terenu nema velikih zanimljivosti.

45′ Počela su druga poluvremena na utakmicama Ajaxa i Atalante te Liverpoola i Midtjyllanda.

57′ Basaksehir je smanjio na 1:4, gol je postigao Topal.

50′ Novi gol PSG-a, Neymar izvrsnim udarcem s ruba šesnasterca postiže hat-trick i Parižani imaju 4:0. Gol pogledajte OVDJE.

45′ Počelo je drugo poluvrijeme u Parizu.

45’+1′ Gotovo je prvo poluvrijeme na utakmicama Ajaxa i Atalante te Liverpoola i Midtjyllanda.

43′ Velika taktička bitka u Amsretdamu. Velik je ulog pa niti ne čudi što momčadi ne žele riskirati, ali Ajax će se morati otvoriti ako želi stići do pobjede koja bi ga odvela u osminu finala. Atalanti bi za to odgovarao i remi.

45′ U Parizu je završeno prvo poluvrijeme utakmice PSG-a i Bašakšehira. Podsjetimo, taj je susret počeo od 13. minute, točno kad je prekinut u utorak nakon što su nogometaši turske momčadi napustili teren zbog rasističke izjave četvrtog suca.

[VIDEO] SALAH JE OVIM POTEZOM SRUŠIO DVA OGROMNA REKORDA: Ulazi u povijest Liverpoola i teško će ga netko srušiti

28′ Atalanta se probudila u Amsretdamu. Prvo je De Roon iz igledne prilike šutirao visoko iznad gola, a nešto kasnije i Gosens je bio u dobroj šansi, ali niti on nije precizan.

42′ PSG razbija Basaksehir, Mbappe je zabio iz penala za 3:0.

38′ Sjajno igra Neymar, zabio je sada nakon kontranapada novi gol i PSG ima 2:0. Pogodak pogledajte OVDJE.

16′ Prvi pokušaj Nizozemaca, Mazraoui puca, ali to je blokirano.

10′ Miran početak utakmice u Amsterdamu, nismo vidjeli izglednije prilike s bilo koje strane. Ajax ima veći posjed, ali ne uspijeva probiti obranu Talijana.

21′ PSG je poveo u 21. minuti utakmice protiv Basaksehira sjajnim golom Neymara. Pogodak možete vidjeti OVDJE. Taj je susret počeo od 13. minute, točno kad je prekinut u utorak nakon što su nogometaši turske momčadi napustili teren zbog rasističke izjave četvrtog suca.

2′ Nogometaši PSG-a su se uoči utakmice protiv Basaksehira zagrijavali u majicama s porukom “Ne rasizmu”.

1′ Već je pao prvi gol, Liverpool koji je već ranije osigurao osminu finala poveo je u Danskoj golom Mohameda Salaha koji je iskuristio pogrešku protivničke obrane i zabio nakon 55 sekundi. Bio je to najbrži gol ikada Liverpoola u Ligi prvaka. OVDJE ga možete pogledati.

1′ Utakmice su počele.