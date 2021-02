ARSENAL UTRPAO ČETIRI KOMADA LEEDSU I PRESKOČIO GA NA TABLICI: Aubameyang zabio hat-trick

Nogometaši Arsenala preskočili su Leeds United na ljestvici engleskog prvenstva svladavši ih u međusobnom susretu u 24. kolu sa 4-2 (3-0). Trostruki strijelac za Arsenal bio je Aubameyang (14, 40-11m, 48), a jedan je gol postigao Bellerin (45), dok su poraz gostiju ublažili Struijk (59) i Helder Costa (69).

Arsenal je sada 10. na ljestvici sa 34 boda, dva više od 11. Leedsa.

Arsenal 4-2 Leeds FT:

⚽ Aubameyang

⚽ Aubameyang (penalty)

⚽ Bellerin

⚽ Aubameyang

⚽ Struijk

⚽ Costa

Arsenal move above Leeds in the table after Pierre-Emerick Aubameyang's first Premier League hat-trick. pic.twitter.com/WhYdtbPrq9

— Squawka News (@SquawkaNews) February 14, 2021