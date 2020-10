Arsenal Ozila nije prijavio za Europsku ligu i Premiership

Trener londonskog Arsenala Mikel Arteta odlučio je da neće prijaviti njemačkog veznjaka i najplaćenijeg igrača u klubu Mesuta Ozila za nastupe u domaćem prvenstvu, Premierligi.

JEDNA OD NAJBIZARNIJIH SITUACIJA U NOGOMETU: Plaćaju mu brutalnu godišnju plaću, a nisu ga registrirali niti za jedno natjecanje

Arteta je prije toga odlučio kako ga neće registrirati za Europa ligu, a sada je donio još radikalniju odluku i Nijemca nije prijavio niti za domaće prvenstvo, dakle, Ozil ove sezone sigurno neće igrati za Arsenal.

ARSENAL NAJPLAĆENIJEM IGRAČU DAO BONUS OD DEVET MILIJUNA FUNTI: A on nije za njih igrao već sedam mjeseci

Vrtoglava plaća

Ozil je zadnji put za Arsenal igrao u ožujku ove godine i nakon što je nogomet pogodila kriza uzrokovana pandemijom koronavirusom u potpunosti je marginaliziran u Arsenalu.

On je za vrijeme krize odbio smanjiti svoju plaću, koja iznosi vrtoglavih 350 tisuća tjedno, a sada mu je Arteta definitivno poručio da za njega više neme mjesta među Topnicima.

‘Ja odlučujem’

Postoji šansa da Ozil sada napusti klub u zimskom prijelaznom roku, ali ona je vrlo mala, a tome najbolje svjedoči njegova nedavna izjava.

“Moja pozicija je jasna. Tu sam do posljednjeg dana ugovora i davat ću se od sebe. Ovakve situacije me ne lome, samo sam jači zbog njih. Ranije sam pokazao da se mogu podići, a isto ću učiniti i sada. Ja odlučujem kad ću napustiti Arsenal, nitko drugi nema tu moć. Nisam potpisao na dvije ili tri godine, potpisao sam ugovor na četiri godine i očekujem da se to poštuje”, poručio je Nijemac svojim šefovima.

Artetina strana priče

O cijelom slučaju oglasio se i sam Arteta koji je sljedećim riječima objasnio svoju odluku:

“S njim sam komunicirao na visokoj razini i znamo što možemo očekivati jedan od drugoga. Imao je prilike kao i svi drugi, ja sam uvijek tužan kada moram izostavljati igrače s popisa, ali pokušao sam svakog od njih pogledati u oči kako bi bio miran sa svojom odlukom. S Mesutom sam bio jako iskren od prvog trenutka kada sam stigao u klub. To nema veze s njegovim ponašanjem, riječ je o mojoj odluci”, rekao je Arteta,

“Očito je slučaj da sve što se događa s igračem takve “dimenzije”, s karijerom kakvu je imao, ima veliki utjecaj. To je bio slučaj zadnjih osam godina, ovo nije ništa novo. Puno se stvari dogodilo u osam godina. Moj je posao izvući najbolje iz svakog igrača, a sada se osjećam kao da nisam uspio.