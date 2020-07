ARSENAL STIGAO DO SENZACIJE U FA KUPU: Topnici srušili moćni Pepov stroj i izborili veliko finale

Nogometaši Arsenala prvi su finalisti engleskog FA Cupa nakon što su na Wembleyu porazili branitelje naslova Manchester City s 2-0.

Oba gola zabio je Gabonac Pierre-Emerick Aubameyang (19, 71) , a Arsenal se pokazao puno motiviranoj ekipom u polufinalu od poprilično blijedog Citya, koji je do ove utakmice imao sedam uzastopnih pobjeda nad londonskom momčadi.

21 – @Arsenal have reached a record 21st FA Cup final, while the Gunners have also won the competition more than any other side (13). Shift. #ARSMCI pic.twitter.com/kBfVG78RFF

— OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2020