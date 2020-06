ARSENAL STIGAO DO DESETE POBJEDE OVE SEZONE: Topnici slavili na gostovanju kod Southamptona

Nogometaši Arsenala došli su do 10. ovosezonske pobjede u Premier ligi, svladavši u 31. kolu kao gosti Southampton sa 2-0 (1-0).

Vodeći pogodak u 20. minuti postigao je Edward Nketiah iskoristivši pogrešku domaćeg vratara McCarthyja. Nketiah je presjekao njegov pokušaj dodavanja suigraču i ušetao se s loptom u gol. Na drugi pogodak trebalo je čekati do 87. minute, kad je McCarthy kratko odbio loptu nakon udarca Lacazettea, a na odbijanac je natrčao Willock i poslao je u mrežu.

U drugom dvoboju Burnley je okrunio svoju nadmoć protiv Watforda u 73. minuti, kad je Rodriguez donio pobjedu svojoj momčadi.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Two players from England score for Arsenal in a single Premier League match for the first time since 14 August 2016, when Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain and Calum Chambers all scored in a 4-3 home defeat against Liverpool. #SOUARS

