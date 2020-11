U derbiju sedmog kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal je na gostovanju pobijedio Manchester United sa 1-0 ostvarivši prvu ligašku pobjedu na Old Traffordu u posljednjih 14 godina.

Zadnji put “Topnici” su slavili u “Kazalištu snova” u rujnu 2006. rezultatom 1-0, a gol odluke zabio je Emmanuel Adebayor u 86. minuti.

1 – Pierre-Emerick Aubameyang is the first Arsenal player to score a penalty at Old Trafford in the Premier League, with neither of the previous two attempts being converted (Robin Van Persie in 2011 and Gilberto Silva in 2006).

I ovoga puta Arsenal je slavio sa 1-0, a pitanje pobjednika razriješio je Pierre-Emerick Aubameyang u 69. minuti iz kaznenog udarca kojeg je skrivio Paul Pogba.

ManU je bio najbliže golu u 85. minuti, no Donny van de Beek je pogodio stativu.

5 – Manchester United have conceded five penalties in their last seven Premier League home games; the previous five penalties they had conceded at Old Trafford in the competition came over a period of 101 games.

U “ljepotici” kola Southampton je na gostovanju pobijedio Aston Villu sa 4-3, a briljirao je veznjak “svetaca” James Ward-Prowse, koji je 26. rođendan proslavio sa dva pogotka i jednom asistencijom.

Southampton je poveo u 20. minuti iz prekida na desnom krilu. Centaršut je izveo James Ward-Prowse, a Jannik Vestergaard glavom trese mrežu. Nakon toga James Ward-Prowse zabio je dva gola iz slobodnih udaraca, te je tako još jednom potvrdio kako je jedan od najboljih izvođača “slobodnjaka” na svijetu. Prvi “slobodnjak” Ward-Prowse je zabio u 33. minuti sa 20 metara, a drugi je pogodio 45. minuti sa 17 metara udaljenosti.

Četvrti pogodak za Southampton postigao je Danny Ings u 58. minuti. Nakon toga gosti su se malo opustili i Aston Villa je sa tri gola uspjela ublažiti poraz, a strijelci su bili Tyrone Mings (62), Ollie Watkins (90+3 pen) i Jack Grealish (90+7).

3 – Paul Pogba has conceded three penalties in the Premier League under Ole Gunnar Solskjaer, while no other Manchester United player has conceded more than one.

Poput Aston Ville, lagano posustaje i Everton koji je izgubio na gostovanju kod Newcastle Uniteda sa 1-2.

Za “Svrake” je to bila prva pobjeda u zadnja tri kola, dok je Everton upisao i drugi poraz u nizu, nakon što u prvih pet kola nije niti jednom poražen

Domaćin je poveo 2-0 golovima Calluma Wilson (56-11m, 84), a u sudačkoj nadoknadi je smanjio Dominic Calvert-Lewin.

Večers je na rasporedu još ogled Tottenhama i Brightona, dok u ponedjeljak igraju Fulham – WBA i Leeds United – Leicester City.

Na ljestvici vodi Liverpool sa 16 bodova ispred Evertona, Southamptona i Wolverhamptona koji imaju po 13 bodova.

