ARSENAL DOVEO NOGOMETAŠA KOJI JE PRIJE DVIJE GODINE BIO ČLAN DINAMA: Za njega su platili oko 30 milijuna eura

Engleski nogometni prvoligaš Arsenal objavio je kako je angažirao brazilskog stopera Gabriela Magalhaesa (22), dosadašnjeg člana francuskog Lillea, s kojim je potpisao “dugogodišnji ugovor”.

Financijski detalji transfera nisu objavljeni, no britanski mediji navode kako je Arsenal za Gabriela platio oko 27 milijuna funti.

🗞 Central defender Gabriel has joined us from French side Lille on a long-term contract!

