ARSENAL DIJELI OTKAZE: Dok Ozil i dalje zarađuje 350 tisuća funti tjedno, engleski velikan zbog koronavirusa povukao radikalan potez

Samo četiri dana nakon što je osvojio FA Kup kojim je osiguao nastup u Europskoj ligi sljedeće sezone, engleski nogometni velikan Arsenal objavio je kako namjerava otpustiti 55 svojih zaposlenika zbog financijskih problema uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

“Prihodi od televizijskih prava, ulaznica i ostalih komercijalnih aktivnosti u posljendje su vrijeme doživjeli veliki udarac, a problemi će se nastaviti i u sezoni 2020/21”, objavio je Arsenal.

Iz kluba su dodali kako su učinili sve što su mogli kako bi smanjili izdatke, uključujući i iznose za plaće igrače te vodećih ljudi u upravi koji su dragovoljno pristali na smanjenje prihoda, ali kako je sada “jasno kako se moraju daljnje reducirati troškovi kako bi se osiguralo odgovorno poslovanje”.

£350k a week on Ozil but working class staff members are losing their jobs – embarrassing. pic.twitter.com/dpV4YKkfJF

— Footy Accumulators (@FootyAccums) August 5, 2020