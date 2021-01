ARSENAL BI SE KONAČNO MOGAO RIJEŠITI SVOJEG NAJSKUPLJEG IGRAČA: Ozil otkrio planove; ‘Oni su poput Real Madrida…’

U razgovoru s fanovima Nijemac je otkrio u kojem klubu želi igrati prije nego što završi karijeru

Proslavljeni njemački nogometaš Mesut Ozil (32) na izlaznim je vratima engleskog velikana Arsenala.

ARSENAL TJERA SVOJEG NAJPLAĆENIJEG IGRAČA IZ KLUBA: Čovjek koji stoji iza svega objasnio; ‘Osjećam se kao da nisam uspio’

Trener Topnka Mikel Arteta nije prijavio Ozila za nastupe u Premierligi i Europskoj ligi i time mu jasno poručio da za njega više nema mjesta u klubu.

Ogromna plaća

Ozil je zadnji put za Arsenal igrao u ožujku ove godine i nakon što je nogomet pogodila kriza uzrokovana pandemijom koronavirusom u potpunosti je marginaliziran u Arsenalu. On je za vrijeme krize odbio smanjiti svoju plaću, koja iznosi vrtoglavih 350 tisuća tjedno, čime je na sebe navukao bijes kluba i navijača.

“Moja pozicija je jasna. Tu sam do posljednjeg dana ugovora i davat ću se od sebe. Ovakve situacije me ne lome, samo sam jači zbog njih. Ranije sam pokazao da se mogu podići, a isto ću učiniti i sada. Ja odlučujem kad ću napustiti Arsenal, nitko drugi nema tu moć. Nisam potpisao na dvije ili tri godine, potpisao sam ugovor na četiri godine i očekujem da se to poštuje”, poručio je Nijemac svojim šefovima”, rekao je Ozil u listopadu prošle godine.

Zimski transfer

No, sada su glasine da bi Nijemac mogao otići iz Arsenala u zimskom prijelaznom roku sve glasnije, a najviše ga se povezuje s odlaskom u redove turskog velikana Fenerbahčea.

U ponedjeljak je Ozil u razgovoru s fanovima na Twitteru “dolio ulja na vatru” dok je odgovarao na pitanje o tome gdje želi nastaviti karijeru.

‘Najveći klub u zemlji’

“Postoje dvije zemlje u kojima želim igrati prije nego što se umirovim, a to su Turska i SAD. A u Turskoj bi mogo igrati samo za Fenerbahče, bio sam nnjihov navijač kao dijete”, rekao je Ozil pa pokušao objasniti o kakvom se zapravo klubu radi.

“Fenerbahče je u Turskoj poput Real Madrida u Španjolskoj. Najveći klub u zemlji”, poručio je.