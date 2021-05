U noći sa srijede na četvrtak argentinski velikan River Plate svladao je kolumbijski Independiente Santa Fe u pretposljednjem kolu grupne faze Cope Libertadores s 2:1.

Ta njihova pobjeda ne bi bila iznenađenje da momčad Rivera nije poharao koronavirus, zbog čega za nastup nije konkuriralo čak 20 igrača.

River je za utakmicu sa Sant Feom imao samo 11 nogometaš, od kojih niti jedan nije bio vratar pa je mjesto na golu zauzeo iskusni veznjak i bivši argentinski reprezentativac Enzo Pérez (35), koji je igrao za argentinsku reprezentaciju u porazu (0:3) protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2021