APSOLUTNA NJEMAČKA LEGENDA POLUDJELA ZBOG KOVAČA: ‘To nije dostojno Bayerna, kako su mu to mogli raditi’

Bivši izbornik odgovorio je na najbolji mogući način

Paul Breitner jedan je od rijetkih nogometaša koji se mogu pohvaliti podatkom da je u dresu kluba i reprezentacije osvojio sve što se moglo osvojiti. S Bayernom je bio višestruki prvak, a s tim je klubom osvojio i Kup prvaka. S Realom se poharao Španjolsku, dok je s reprezentacijom bio europski i svjetski prvak.

Stoga, njegove riječi sasvim sigurno nose ogromnu težinu. Pogotovo u Münchenu gdje je ostavio neizbrisiv trag. Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač može zbog toga biti ponosan na ono što je rekao o njemu u razgovoru za minhenski Tz. Naime, sasuo je paljbu prema Hoenessu i Rummeniggeu.

Hvali ga

“To kako su se ponašali prema Kovaču u drugom dijelu prvenstva nije dostojno Bayernova. Poznajem samo nekoliko ljudi u ovom biznisu koji su tako pozitivni, pristojni i suradljivi poput Kovača. On je krasna osoba, baš kao i njegov brat. Zato me boli to što mu se događalo”, kazao je nogometni velikan.

“Navodno su u klubu postojale sumnje u njega , ali su ga onda trebali upozoriti: Pripazi! Ili ćeš osvojiti Ligu prvaka ili letiš van’. To bi bilo puno primjerenije”, kazao je.

Povjerenje svlačionice

Prokomentirao je i tvrdnju da Kovač još uvijek ne užive potpuno povjerenje svlačionice.

“To je normalno. Kao bivši igrač znam da svaki trener u momčadi ima one koji ga podržavaju i one koji su protiv njega, pogotovo tu spadaju oni koji ne dobivaju puno prilika. Tako je u svakom klubu”, kazao je.

Kovač je svim kritičarima odgovorio na najbolji mogući način. U subotu navečer postao je jedini u povijesti njemačkog nogometa koji je kao igrač i trener osvojio dvostruku krunu. Također, nitko osim njega nije dvije godine zaredom osvojio Njemački kup s dva različita kluba.