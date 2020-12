RAČIĆ IZDOMINIRAO BRAZILCA I OBRANIO NASLOV PRVAKA: Bio je u velikim problemima, no na kraju ipak slavio

Hrvatski borac u četvrtoj je rundi zadao nekoliko dobih udaraca, da bi u petoj izdominirao i na kraju ipak odnio pobjedu

Jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca Antun Račić obranio je na KSW-ovom 57. eventu naslov prvaka u bantam kategoriji. Račić je pobijedio 22-godišnjeg Brazilca Bruna Santosa jednoglasnom odlukom sudaca.

U prvoj rundi borci su većinu vremena proveli uz ogradu hrvajući se. Santos je bio u dobroj poziciji, nogama je uspio uhvatiti Račića nogama oko pasa te mu izvući polugu, no nije uspio. Kasnije je Račić pokušao nešto slično, no Brazilac se uspješno obranio i tako osvojio tu prvu rundu.

Račić je i u drugoj rundi upao u velike probleme. Brazilac ga je uhvatio nogama i pokušao izvući još jednu polugu, no nije uspio. Ipak, ova je runda pripala Brazilcu jer Račić nije napravio ništa značajnije.

Povratak u borbu

U trećoj rundi pokazao je Račić da se vraća u borbu. Ovo je definitivno bila njegova runda, oborio je Brazilca. Pokazao je da je fizički spremniji, dok je Brazilac pokazao znakove umora. Vidjeli smo jako malo stand-up borbe do tog trenutka.

Puno energije utrošila su oba borca u graplanju na kraju borbe. Hrvatski borac u četvrtoj je rundi zadao nekoliko dobih udaraca, da bi u petoj izdominirao i na kraju ipak odnio pobjedu.

“Imao sam previše toga za izgubiti, a on nije imao ništa za izgubiti. Na početku sam bio oprezan, no onda sam morao krenuti jako. Pokazao sam da sam spremniji od njega, ali on zaslužuje moje poštovanje. Drago mi je da sam se borio protiv njega“, rekao je Račić nakon borbe.

Pobjeda De Friesa

U glavnoj borbi večeri Phil De Fries obranio je naslov prvaka u KSW-ovoj teškoj kategoriji pobjedom protiv Michala Kite u drugoj rundi.

De Fries je najavio da će ova borba završiti relativno brzo, a to je i ispunio. Dominirao je od početka borbe, a sredinom druge runde srušio je Kitu i s nekoliko snažnih udaraca u glavu natjerao suca da prekine borbu.

Kako je izgledao kraj borbe, pogledajte u videu: