ANTE ŽIŽIĆ NAPUŠTA NBA LIGU: Poznati portal objavio gdje će nastaviti karijeru

Hrvatski košarkaš Ante Žižić, bivši centar Cibone, nakon tri godine napušta NBA ligu i vraća se u europsku košarku, u redove izraelskog Maccabija iz Tel Aviva, objavio je Sportando.

Prema informacijama poznatog košarkaškog portala 23-godišnji Hrvat će na postpis ugovora u Izrael stići u srijedu.

Maccabi Tel Aviv’s Ante Zizic will arrive in Israel on Wednesdayhttps://t.co/msrYlTq7uB

— Sportando (@Sportando) August 21, 2020