REBIĆ JE IMPRESIONIRAO SVE U KLUBU I TRAJNO OSTAJE U MILANU? Otkriveni su detalji posla, a jedna će stvar Hrvata posebno oduševiti

Hrvatski napadač Ante Rebić impresionirao je čelnike Milana, u kojem je na posudbi iz Eintrachta, koji žele otkupiti njegov ugovor godinu dana prije kraja posudbe, pišu talijanski mediji, među kojima su i ugledni Corriere della Sera te Gazzetta dello Sport.

OSPORAVALI SU GA, PODCJENJIVALI I NAPADALI, A SADA IM JE ZAČEPIO USTA: Jedino je Ronaldo bolji od čudesnog Rebića

Rebić je stigao početkom ove sezone u Milan na dvogodišnju posudbu iz njemačkog Eintrachta, a u ugovoru nije bilo klauzule prema kojoj ga Rossoneri mogu otkupiti za određenu svotu. No, Hrvat je impresionirao u Milanu i sada čelnici Milana žele što prije osigurati njegov ostanak na San Siru.

Prema pisanju Il Corrierea, pretpostavlja se da će Milan za njega ponuditi između 25 i 30 milijuna eura, što bi trebala biti svota koja će zadovoljiti Nijemce.

