Prije četiri godine bio je na Euru u Francuskoj, ali je propustio SP u Rusiji

Nekadašnja velika nada hrvatskog nogometa, Ante Ćorić, trenutačno zarađuje kruh u drugoj španjolskoj nadi. S Almerijom, koju vodi legendarni Guti, bori se za prvu ligu. Međutim, trenutačno je nogomet na čekanju, a Ćorić je za RTL ispričao kako održava formu, ali i o Dinamu te reprezentaciji.

“Jedan dan snaga, drugi dan trčanje pa sve u jednom. Trenira se jako. Moramo se vratiti što spremniji da ne bi imali problema s ozljedama i da nam bude što lakše”, rekao je veznjak.

“Planovi za sljedeću sezonu se ne znaju. Još sam tu u Almeriji. Nadam se da ćemo ući u prvu ligi. Smatram ad sam na pravom putu i samo da me ozljede zaobiđu… Vjerujem u sebe kao i št puno njih vjeruje u mene”, dodao je.

Ružan rastanak

Prije dvije godine ružno se rastao s Dinamom. Prešao je u Romu gdje se nije naigrao..

“Najteže mi je bilo što nisam imao minutažu, ali je bilo lijepo što sam bio dio velike Rome i što sad sve dobro ide u Almeriji”, kazao je Ćorić, koji ne dobija mogućnost povratka u Dinamo.

“Dinamo je meni je i mojoj cijeloj familiji više nego klub. S moje strane to sigurno nije završena priča. Zašto bi bila. Ne vidim razloga. To što se dogodilo to je nogomet”, kazao i dodao kako se potajno nada da bi mogao braniti boje Vatrenih iduće godine na Europskom prvenstvu.

“Mislim i nadam se da bih mogao biti na popisu, ako uđem u prvu ligu s Almerijom te ako dobijem na minutaži i ako me ozljede zaobiđu”, završio je ovaj 23-godišnjak.