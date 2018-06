[ANKETA] UOČI SP-A NAMETNULO SE PITANJE KOJE JE PODIJELILO NACIJU: ‘On nema što tražiti na klupi, jedini je igrač koji je brži od moje babe’

Poslije dvije prijateljske utakmice ostalo je otvoreno jedno veliko pitanje.

Hrvatska nogometna reprezentacija uspjela je doći do pobjede protiv Senegala u posljednjoj utakmici prije nastupa na Svjetskom prvenstvu. Pogodak za pobjedu dao je Andrej Kramarić u 78. minuti. Napadač Hoffenheima prvo je desnom nogom pucao i pogodio Koulibalyja u obrambenom bloku, no lopta se ponovno odbila do Kramarića, koji je bez čekanja, iz voleja, lijevom nogom pogodio suprotni, lijevi kut senegalskih vrata.

Kramariću je tako došao do devetog pogotka u 31. nastupu u reprezentativnom dresu.

“Nije bilo puno minuta u tim nastupima, tako sam da sam još uvijek nov. No, uvijek dajem sve od sebe i za reprezentaciju i za klub, zadovoljan sam sa svim svojim nastupima i golovima. Nadam se da će ih biti još i više”, poručio je nakon utakmice.

Nahvalio ga i Dalić

Izbornik Zlatko Dalić posebno ga je nahvalio poslije susreta.

“Kramarić nam je puno toga donio. Prespori i pretromi smo bili u prvom dijelu, morali smo reagirati s promjenom igrača. Kramarić je tu najjači, pomogao je okrenuti utakmicu. On nikad nije ispao iz prvih jedanaest, to ovisi o načinu na koji ćemo igrati”, rekao je izbornik.

Težak je sada zadak pred njim jer je do sada na poziciji napadača primat imao Mario Mandžukić. Veteran je, međutim, posljednje dvije sezone u Juventusu više vremena proveo na lijevom krilu, ali zbog starih zasluga zadržao je mjesto u vrhu reprezentativnog napada. Kao alternativa redovito je uskakao Nikola Kalinić, no on iza sebe ima očajnu godinu u Milanu.

Stoga se nameće pitanje tko je u ovom trenutku najbolji izbor od njih trojice.

Glas javnosti

Nogometna javnost je podijeljena. Na službenoj Facebook stranici Saveza mogu se pronaći razni komentari. Jedni idu u koristi Kramarića, a drugi Mandžukića.

“Ma kakav Kramarić pa on golove zabija, nama treba neka lopata u napadu što ne zna što treba radit npr. Kalinić ili Mandžo. Oni su pravi napadači. U njih samo trebaš loptu nabit da se odbije od njih u gol i posao riješen… Problem je u asistentima što ih ne nabiju dobro pa se slabo lopta odbije”, napisao je marko Turalija.

Stigao je i odgovor.

“Jasno. Ne znam samo kako ta lopata Mandžukić godinama igra u najvećim svjetskim klubovima, a velemajstor Kramarić ulazi u igru s klupe mega momčadi Hoffenheima”, poručio je Franjo Lukacin.

“Više je napravio u 20 minuta nego Mandžukic cijeli život. Zašto uopće nije u prvih 11?”, pita se Facebook korisnik pod imenom DM Pen.

“Dajte ljudi objasnite tom Mandžukiću da je on centarfor i da bi trebao davati golove, a ne glumit maneken. Može nešto učinit i za Hrvatsku a ne samo za Atletico i Juventus”, poruka je Jakova Ljubanica.

“Slažem se da je bio Kramarić dobar. Ali da je napravio u jednoj utakmici vise nego Mandžukić u 20…sorry…s tim se realno ne bih nikako složila???”, mišljenja je Vesna Filipović.

Zbog svega toga mi vas u anketi pitamo tko bi trebao prevoditi napad Vatrenih?