[ANKETA] TKO JE BIO BOLJI, KUKOČ ILI PETROVIĆ? Toni se uključio u vječnu raspravu i rekao što on misli o tome

Legendarni hrvatski košarkaš i trostruki NBA prvak Toni Kukoč ponovno je dospio u centar pažnje nakon prikazivanja ESPN-ovog dokumentarca Posljednji ples (The Last Dance) o slavnoj momčadi Chicago Bullsa čiji je bio član.

Dokumentarac o sjajnoj generaciji Bullsa predvođenoj najboljim košarkašem u povijesti Michaelom Jordanom pokazao je mnogo dosad nepoznatih detalja te izazvao i brojne reakcije, ali i ponovno je aktualizirao raspravu tko je najbolji hrvatski košarkaš u povijesti – Kukoč ili Dražen Petrović koji je na vrhuncu karijere 1993. godine tragično poginuo u prometnoj nesreći.

Sada je Kukoč u intervjuu za Sportklub iznio svoja razmišljanja o Posljednjem plesu, ali i prokomentirao raspravu o tome tko je najveći hrvatski košarkaš ikada.

“One of the things Phil always pointed out was this team is as strong as the weakest link. None of the players didn’t want to be the weakest link, that’s what I think kept us going.”

