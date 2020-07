JE LI VAR PONOVNO POMOGAO REALU I IZBACIO NJEGOVOG PROTIVNIKA U DRUGU LIGU? Navijači su bijesni; ‘Ovo je besramno…’

Nogometaši Leganesa u nedjelju su dvaput su stizali prednost Real Madrida i imali priliku doći do pobjede koja bi im osigurala prvoligaški status, ali je utakmica završila 2-2 (1-1) pa je Celta Vigo ostala u elitnom razredu španjolskog nogometa.

VELIKI RASPLET LA LIGE: Real remijem završio prvenstvo, Budimir opet zabio, poznato tko ide u Europu, a tko ispada

Sergio Ramos je u 9. minuti doveo Real u vodstvo, a izjednačio je Gil (45+1). Asensio je u 52. minuti ponovno donio prednost Realu, a u 78. minuti je Assale izjednačio na 2-2. U posljednjih 10 minuta Real se prilično grčevito branio kako bi sačuvao barem bod, a time i obraz.

Nogometaši Leganesa nakon utakmice su bili jako razočarani, ali i bijesni zbog jedne situacije u kojoj su možda i ostali zakinuti za jedanaesterac.

Riječ je o događaju iz same završnice susreta, 84. minute, kada je srpski napadač Reala Luka Jović nakon kornera u vlastitom kaznenom prostoru dirao loptu rukom. VAR je pregledao tu situaciju i nakon analize nije dosuđen jedanaesterac koji bi mogao donijeti Leganesu pobjedu i ostanak u ligi.

Taj događaj pogledajte OVDJE

Navijači na Twitteru nisu skrivali svoje nezadovoljstvo zbog tog događaja.

“Leganes je opljačkan, bio je čist penal. VAR ponovno pomaže Realu”, “VAR je pomogao Realu da osvoji ligu, a sada je koštao Leganes ispadanja. Besramno…” i “Real VARdrid je odigrao neodlučeno s Leganesom koji je opljačkan. Život nije pošten, a pošten nije niti VAR” neki su od komentara.

Real VARdrid ends in a tie vs Leganes and Leganes robbed of obvious hand ball in the box late in match at 2-2 and adding Barca took Braithwaite from them and now they a relegated. Talk about life’s not fair and neither is VAR

— TDB7 (@007TroyD) July 19, 2020