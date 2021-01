ANDY MURRAY POZITIVAN NA KORONAVIRUS: Upitan mu nastup na prvom Grand Slamu sezone

Bivši prvi tenisač svijeta Škot Andy Murray (33) pozitivan je na koronavirus, ali se nada da će ipak moći igrati na Australian Openu, koji počinje 8. veljače.

Murray, koji je pet puta izgubio u finalu Australian Opena, nalazi se u samoizolaciji i osjeća se dobro. Zbog problema sa ozljedom kuka proteklih godina srozao se njegov renking, pa je trenutno na 123. mjestu ATP liste. Od organizatora je dobio pozivnicu za nastup na prvom Grand Slam turniru sezone u Melbourneu.

