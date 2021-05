AMERIKANCI SE NAKLONILI SJAJNOM HRVATU: NBA Bogdanoviću dao ogromno priznanje

Hrvatski košarkaš koji igra za Utah Jazz, Bojan Bogdanović, proglašen je najboljim igračem tjedna Zapadnoj konferenciji NBA lige.

Bogdanović će zauvijek pamtiti prošli tjedan u kojemu je jednostavno briljirao i u četiri utakmice imao prosjek od 29.3 poena uz 4.5 skokova i 1.5 asistencija.

Utah Jazz forward Bojan Bogdanović and Washington Wizards guard Russell Westbrook have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 20 of the 2020-21 season (May 3-9). pic.twitter.com/yH4wizJ9RP

— NBA Communications (@NBAPR) May 10, 2021