AMERIKANCI MISLE OZBILJNO: Čilićev omiljeni turnir održat će se u jednom od najvećih žarišta epidemije?

Hrvatski tenisač bio je pobjednik ovog turnira 2014. godine

Američka teniska federacija (USTA) ističe kako joj je “cilj” da se US Open održi u New Yorku, iako je taj grad jedno od najvećih žarišta epidemije koronavirusa u SAD-u, i to prema ranije predviđenom rasporedu od 31. kolovoza do 13. rujna.

No s obzirom na zdravstvenu situaciju, razrađuju se i alternativni scenariji pa i moguće preseljenje turnira u Indian Wells ili Orlando, pišu američki mediji.

“Cilj Američke teniske federacije je organizirati Grand Slam u New Yorku. U posljednje vrijeme se dosta nagađa o ovom turniru, ali trenutno nismo donijeli nikakve odluke. Stalno pratimo situaciju, ali o promjeni mjesta turnira u ovom trenutku još ne razmišljamo”, rekao je glasnogovornik USTA Chris Widmaier.

Konačna odluka o sudbini US Opena bit će donesena u drugoj polovici lipnja, a Widmaier ističe da će se pritom prioritet biti “sigurnost svih sudionika” .

Zbog pandemije koronavirusa potpunsu su prekinuta teniska natjecanja i do sredine srpnja nema zakazanog niti jednog turnira, a Roland Garros je odgođen za jesen i počet će 20. rujna, dok je Wimbledon otkazan prvi put nakon Drugog svjetskog rata.