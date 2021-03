Svojedobno ga je Jordan odabrao za jednu o uloga u Space Jamu

Bivša NBA zvijezda, Shawn Bradley, koji je tijekom karijere igrao za Philadelphiju 76ers, News Jersey Nets i Dallas Mavericks, ostao je paraliziran nakon što je na njega naletio automobil dok je biciklirao.

“Žalosti nas vijest o Shawnovoj nesreći. Shawn je oduvijek bio uporan i imao je borben duh. Želimo mu sve najbolje u procesu oporavka. Uvijek će biti dio obitelji Mavsa”, izjavio je vlasnik Mavericksa Mark Cuban.

Former Maverick Shawn Bradley has just released a statement through the team announcing he was recently struck from behind by an automobile while riding his bicycle near his home in St. George, Utah, and suffered a traumatic spinal cord injury that left him paralyzed. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 17, 2021

Bradley je u NBA ligi igrao od 1993. do 2005. godine, a najduže vie bio u Dallasu za koji je u osam godina odigrao 528 utakmica s prosjekom od sedam poena i 5,7 skokova. Posebno je io prepoznatljiv po svojoj visini od 229 centimetara te je među najvišim košarkašima u povijesti lige.

