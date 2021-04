AMERIKA OPLAKUJE SMRT MLADOG KOŠARKAŠA: Trebao je biti nova NBA zvijezda, spremao se izaći na draft; ‘Njegov auto se odbio u stup pa u zid…’

Talentirani američki košarkaš Terrence Clarke (19) poginuo je u prometnoj nesreći u Los Angelesu, objavio je poznati košarkaški menadžer Rich Paul.

Clarke je bio jedan od najboljih mladih košarkaša. Igrao je za Sveučilište Kentucky i trebao je izaći na nadolazeći NBA draft.

RIP Terrence Clarke. Taken from us too soon. pic.twitter.com/x3NbdeCce7

— Overtime (@overtime) April 23, 2021