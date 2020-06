Prije nego što se posvetio organiziranju Adria Toura, Novak Đoković izazvao je burne reakcije teorijama koje je iznosio preko Instagrama gdje je znao ugostiti dosta kontroverzne likove i šriti takve stavove. Za vrijeme jednog takvog razgovora s Chervinom Jafariehom, bivšim brokerom koji se danas bavi uzgojem veganske i hrane bez GMO-a, koju ne odobrava niti jedna inspekcija u SAD-u, rekao je kako se pomoću molitve prljava voda može pretvoriti u ljekovitu, odnosno čistu.

ĐOKOVIĆEVE POSLJEDNJE IZJAVE SILNO UZNEMIRILE JAVNOST: Izazvao žestoke reakcije – ‘Nadam se da će povući to što je rekao’

“Unutrašnja veza je zaista biti prisutan i svjestan u trenutku dok piješ vodu. Vidio sam ljude i poznajem ljude koji su energetskom transformacijom, pomoću moći molitve i moći zahvalnosti, uspijevali i najotrovniju hranu i najzagađeniju vodu pretvoriti u ljekovitu vodu. Voda reagira i znanstvenici su dokazali da molekule vode reagiraju na naše emocije, na ono što se govori“, ispalio je Đoković.

If Novak doesn’t get covid I’m gonna start blessing my water with positive vibes

— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) June 22, 2020