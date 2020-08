AMERIČKI SPORT REKAO NE POLICIJSKOJ REPRESIJI, NASILJU I RASIZMU: ‘Postoje trenuci koji nadilaze sport, akcije koje mijenjaju tijek povijesti’

“Milwaukee Bucks nisu donijeli neviđenu odluku da u srijedu ne izađu na svoju play-off utakmicu protiv Orlando Magica. To je napravila Amerika. Da je svijet čuo njihove povike i prigovore mnogo prije ovoga, možda ih čak ni koronavirus nije mogao spriječiti da ispune svoju profesionalnu strast u ovim doigravanjima. Ali jednom kad je glas trenera Los Angeles Clippersa Doc Riversa sinoć eruptirao, emocionalno iznoseći ružnu istinu da ‘mi ovu zemlju nastavljamo voljeti, a zemlja nas ne voli’, to je bilo to”.

NEZAPAMĆENI POTEZ UZDRMAO NBA LIGU: Košarkaši Milwaukeeja bojkotirali petu utakmicu doigravanja u znak potpore Jacobu Blakeu

Na ovaj način izvještava ugledni američki NBA Yahoo o bojkotu Bucksa pete utakmice prvog kruga doigravanja NBA lige protiv Orlando Magica u znak potpore Jacobu Blakeu, kojega su policajci u nedjelju u Wisconsinu ustrijelili sedam puta i tako ga ostavili paraliziranog od struka naniže.

Igrači Orlanda pojavili su se u dvorani na zagrijavanju uoči dvoboja, no kada su vidjeli da njihovih suparnika nema i oni su se četiri minute prije predviđenog početka susreta povukli u svlačionicu. Bucksov potez sve više dobiva na težini, posebice nakon što su isti potez povukli Oklahoma City Thunder i Houston Rocketsi te Los Angeles Lakersi i Portland Trail Blazersi. Tako su sve utakmice programa u srijedu odgođene, a za očekivati je da će se bojkot utakmica nastaviti i u sljedećim danima, iako još nije potpuno jasno i ne zna se hoće li se to dogoditi…

Kenosha, WI is 35 miles south of the Milwaukee Bucks' home arena in case people are curious the connection. Not that they needed a connection but in case you needed one. #EqualityCantWait

Američki novinari već su jučer tijekom dana počeli izvještavati kako se među nekim NBA momčadima sve ozbiljnije razmišlja o bojkotu utakmica zbog policijskog ranjavanja 29-godišnjeg Afroamerikanca Jacoba Blakea.

Milwaukee gear is being loaded up and bags are headed back to the buses. pic.twitter.com/Bh3WuXPRDc

Američki mediji pišu kako su se igrači traumatizirani nemilim zbivanjima okupili u Orlandu da bi porazgovarali o mogućem bojkotu, a navodno su ih podržali predsjednik sindikata igrača Chris Paul i njegov zamjenik Andre Iguodala. Šuškalo se kako su neke od momčadi koje razmišljaju o povlačenju takvog poteza Toronto Raptorsi i Boston Celticsi, a Milwaukee je prvi odlučio djelovati i donio odluku koja će definitivno biti zapisana u NBA povijesti.

“Gledali su kako Amerika ne može prestati živjeti do svoje povijesti umjesto svoje fantazije. Četiri godine od mirnog prosvjeda Colina Kaepernicka, strah je konačno reagirao i kod ostalih. Strah se osjetio kada je policija 2018. godine napala igrača Bucksa Sterlinga Browna, a u zraku 2015. kada je tadašnji Bucksov centar John Henson rasno profiliran i maltretiran u zlatarnici. To su priče koje su igrači izabrali da iznesu na vidjelo; postoji bezbroj drugih koji su previše bolni da bi ih mogli ponovo provesti, objasniti ili istražiti”, stoji u pisanju NBA Yahoo-a.

Inače, LA Clippersi i Lakersi glasali su za sastanku igrača da se NBA doigravanje završi, kazao je izvor novinaru Yahooa Chrisu Haynesu. No, ostali klubovi bili su za to da se doigravanje ipak nastavi igrati i sezona završi.

“Ovo je bilo neizbježno. NBA igrači igrali su onoliko dugo koliko su mogli. Dok su se prosvjedi događali vani, igrači su radili svoj posao pod balonom u Orlandu, dizajniranog da ih štiti od koronavirusa. Kleknuli su i gestikulirali, nosili ispisane slogane na poleđini dresova. Igrači su premješteni ‘pod balon’ kako bi ih zaštitili od ovog smrtonosnog virusa. Ispada da nije koronavirus taj koji bi mogao probiti ‘NBA balon’, već virulentni, trajni virus rasizma”, ističe u svojem pisanju The Undefeted.com.

"As a Black man, as a former player, I think it's best for me to support the players and just not be here tonight."

Kenny Smith walked off the TNT set in solidarity with the NBA players' strike of tonight's games. pic.twitter.com/HgurJPqHKB

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 26, 2020