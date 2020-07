Poručio je kako je Kukoč najpodcjenjeniji igrač u povijesti NBA lige

Sportski novinar Chicago Tribunea, Sam Smith, kojeg je šira javnost upoznala kroz priče iz dokumentarca Posljednji ples, o Michaelu Jordanu i Chicago Bullsima, poručio je u intervjuu za Basketball Network kako je Toni Kukoč jedan od najpodcjenjenijih košarkaša koji su igrali u NBA ligi. Riječ je, inače, o autoru knjige ‘Jordanova pravila’, koja je u to vrijeme podigla ogromnu prašinu jer je u njoj iznio detalje o tome kako je MJ bio brutalan prema suigračima. Nešto više o tom možete pročitati na linku ispod.

A prije nego što se osvrnuo na Kukoča odgovorio je na pitanje što bi bilo da je Kraus kojim slučajem doveo Dražena Petrovića 1991. kada je Walter Davis prešao iz Denvera u Portland, čime Jordan nije bio sretan jer ga je htio u Chicagu.

Europljani im nisu bili zanimljivi

“Kako bi MJ reagirao? Petrović u to vrijeme nije bio jako cijenjen. NBA, a pogotovo neki igrači sa skepsom su gledali prema Europljanima u to vrijeme. Neki su vjerovali da je riječ o rasnom pitanju jer su europski igrači bili većinom bijelci. Neki su NBA igrači vjerovali da vodstvo lige gura Europljane kako bi bilo više bijelaca. Ja ne vjerujem da je to istina iako je 50-ih i 60-ih na djelu bila potraga za ‘velikom bijelom nadom’. Momčadi koje sam pratio i dobro poznajem prihvatile bi svakoga tko bi im mogao pomoći da pobijede. Ljudi su ljudi i uvijek će postojati teorije zavjere. Generalno mišljenje u to vrijeme, a postoji kod nekih i danas, je to da su Europljani premekani. To je smiješno, jer su neki prošli ratove dok su odrastali i bili su puno čvršći od Amerikanaca”, kazao je Smith.

Odgovorio je potom na pitanje je li znao nešto o Kukoču prije nego što je izabran na draftu 1990.

“U to vrijem NBA klubove europski igrači gotovo da i nisu zanimali. Nikad nisam čuo za Kukoča. On je za mene bio jedan od najpodcjenjenijih igrača u NBA povijesti zbog momčadi u kojoj je igrao. S obzirom na njegove sposobnosti mogao je biti jedan od najvećih. Međutim žrtvovao se za momčad, igrao je izvan svoje prirodne pozicije. Sve to kako bi pomogao momčadi. Plus, u to vrijeme NBA klubovi nisu bili sigurni oko davanja većih uloga Europljanima”, kazao je Smith.

“Zašto još nije u kući slavnih? jer je žrtvovao svoju igru za momčad i postao šesti čovjek. U Kuću slavnih ne ulazi puno rezervnih igrača, iako je Toni često startao. On je bio puno bolji u uspješniji od Rađe, Divca i Marčiulionisa. On je možda bio najbolji igrač koji je došao u NBA ligu na svom vrhuncu, za razliku do Sabonisa. Vjerujem da će u iduće dvije godine ući u Kuću slavnih. Trebao je tamo biti prije Rađe i Divca na temelju reprezentativnih uspjeha”, poručio je.