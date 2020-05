AMERIČKI NOVINAR RASTAVIO ĐOKOVIĆA NA PROSTE FAKTORE: Srpski tenisač ostavio ga u čudu: ‘Pa što to on priča, kakva iscjeliteljska moć trampolina?’

Američki novinar Ben Rothenberg, koji inače piše za New York Times, u detalje je secirao pomno je ispratio javljanja Novaka Đokovića uživo na Instagramu i zaključio kako svjetski teniski boj jedan daje previše prostora pseudoznanstvenicima. Odnosio se to na Đokovićev razgovor sa Chervinom Jafariehom.

“Nije toliko opasno kao priča o tome da se ne treba cijepiti, ali ne, ne možete promijeniti molekularnu strukturu vode vašom emocijama”, započeo je Amerikanac seciranje raznoraznih teorija Đokovića i njegova prijatelja.

Undaunted, ATP #1 Novak Djokovic continues to give his big platform over to some truly nutty pseudoscience blabber.

Not as potentially dangerous as being anti-vaccines, but NO, you cannot change the molecular structure of water with your emotions, ffs.pic.twitter.com/BHzjOLe4r9

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 7, 2020