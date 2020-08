AMERIČKI BIZNISMEN PRODAJE TRI NOGOMETNA KLUBA NAKON ŠTO SU GA OPTUŽILI ZA RASIZAM: Smatra se jednim od vizionara u MLS-u

Američki biznismen Dell Loy Hansen najavio je kako će prodati tri nogometna kluba koja posjeduje nakon što je optužen za rasizam.

Hansen je vlasnik tvrtke Utah Soccer Holdings koja posjeduje MLS momčad Real Salt Lake, zatim momčad Real Monarchs koja se natječe u “drugom razredu” (United Soccer League), ženski nogometni klub Utah Royals, te stadion Rio Tinto u Sandyju.

MLS Commissioner Don Garber says Real Salt Lake operator Dell Loy Hansen will "begin a process to sell" Utah Soccer Holdings after league investigated alleged racist remarks pic.twitter.com/wDOKZkFHOJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 30, 2020