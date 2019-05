ALLEGRI SVE BLIŽE IZLAZNIM VRATIMA JUVEA: Talijani mu već pronašli trojicu mogućih nasljednika

Nakon što su ispali u ligi prvaka od Ajaxa krenule su priče o trenerskoj smjeni

S obzirom na to kakve se informacije pojavljuju u talijanskim medijima čini se da Max Allegri od iduće sezone više neće biti trener Juventusa. Neki, poput, La Repubblice, već su pronašlo trojicu trenera koji bi na mogli naslijediti.

Pochettino prva želja

Maurichio Pochettino, Gian Piero Gasperini i Leonardo Jardim glase kao favoriti, A prvi među njima je se senzacionalni trener Tottenhama, koji je svoju momčad prije dva dana uveo u finale Lige prvaka. U njemu navodno vide idealnu alternativu za Pepa Guardiolu, koji je ranije glasio kao najveća želja.

Što se tiče ostalih, Juveu je za oko zapeo Gasperini nakon sjajne sezone Atalante. Riječ je o njihovom nekadašnjem igrsču i treneru mlade momčad od 1994. do 2003. Superagent Jorge Mendes pak navodno želi progurati svog kandidata Jardima, On se vratio u Monaco u siječnju nakon što su ga nekoliko mjeseci ranije potjerali zbog lošeg ulaska u sezone. No, Thierry Henry je bio još gori pa su Francuzi opet posegnuli za Portugalcem.