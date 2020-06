Kad je vidio kako bombarder iz Pule boksa poželio se boriti s njim

Na današnji dan prije četiri godine svijet je napustio najveći sportaš svih vremena Muhammad Ali. Čuveni Amerikanac bio je utjelovljene sportaša i uzor brojnim generacijama ne samo boksača nego i šire.

[VIDEO] MUHAMMAD ALI JE PRVI BOKSAČ KOJI JE UŠAO U RING S MMA BORCEM: Bio je to jedan od najbizarnijih mečeva u povijesti

Na obljetnicu njegove smrti brojni su se portali diljem svijeta prisjetili njegovih najvećih borbi i mitskih obračuna s Georgeom Foremanom i Joeom Frazierom.

Zanimljivo je pak da je Ali jednom prilikom izjavio kako bi htio karijere okončati u tadašnjoj Jugoslaviji i to protiv legendarnog boksača iz Pule Mate Parlova. Hrvat je tijekom amaterske karijere bio je olimpijski pobjednik 1972., svjetski prvak 1974., a dva je puta došao i do naslova najboljeg amatera Europe.

Muhamed Ali i Mate Parlov, meč snova (1/2) Parlov pobijedio Cuella, Jugoslavija u transu https://t.co/xtVUa4ifMQ pic.twitter.com/MsNH5nvPbS — Yugopapir (@Yugopapir) June 4, 2016

“Jugoslavija ima pravog prvaka, Parlov je u ovom trenutku najbolji boksač u Europi. Spreman sam boriti se s njim. Čuo sam da bi moj meč s Parlovom u Jugoslaviji pogledalo uživo 100.000 ljudi. U takvom ozračju ne bi bilo loše oprostiti se od boksa. Parlov je brz boksač, ali protiv mene ne bi imao šanse. Bio bi to lijep meč, no to je jedino lijepo što bi se Parlovu dogodilo”, poručio je Ali 1978. godine

Šteta što do borbe nikada nije došlo.