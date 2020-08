ALARM U BARCELONI: Messijev otac stigao je u Italiju, s Interom dogovara bogati ugovor za svojeg sina?

Otac i mednadžer jednog od najboljih nogometaša na svijetu Lionela Messija, Jorge, stigao je u petak u Milano i to je dodatno pojačalo spekulacije da dogovara transfer svojeg sina u Inter, piše Calciomercato.

MESSI NAPUŠTA BARCU U POSLU KOJI ĆE UZDRMATI CIJELI NOGOMETNI SVIJET? Talijani otkrili nevjerojatan plan Intera

Mediji u Italiji već neko vrijeme pišu da je Messi glavna meta Intera koji će ga pokušati dovesti u svoje redove 2021. godine, kada Argentincu istekne ugovor s Barcelonom i sada nagađaju da je Jorge došao u Italiju razgovarati sa čelnicima Nerazzura i dogovoriti ugovor za svojeg sina.

Jorge Messi je nedavno kupio i kuću u Milanu u blizini Interovog stadiona.

Nedavno je najugledniji talijanski sportski list La Gazzetta dello Sport objavila da u Interu spremaju nevjerojatno bogatu ponudu za Messija i da će ga pokušati privući ugovorom vrijednim nevjerojatnih 260 milijuna eura za četiri godine.

To znači da bi Argentinac po sezoni zarađivao 65 milijuna eura.

#Gazzetta are pumping the wild theory that #Messi could yet join #Inter on a free next year in today’s edition🗞leo pic.twitter.com/ONFmXrUCbE

— The Calcio Podcast🎙 (@CalcioPodcast) July 25, 2020