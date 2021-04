Dvanaest bogatih europskih klubova postiglo je u kasno u nedjelju dogovor o osnivanju novog nogometnog natjecanja Superlige u kojoj bi sudjelovalo 20 klubova, izvijestio je Real Madrid čiji je predsjednik Florentino Perez izabran za čelnog čovjeka tog natjecanja.

“Pandemija je otkrila da je potrebna jedna strateška vizija i komercijalni pristup kako bi se povećali vrijednost i dobit”, poručio je Real Madrid.

“Posljednjih mjeseci je održan intenzivan dijalog s krovnim nogometnim organizacijama oko budućeg formata europskih natjecanja. Smatramo da rješenja koja su ponudili regulatori tih natjecanja ne rješavaju fundamentalna pitanja, a ona se odnose na potrebu za ponudom kvalitetnijih utakmica i za dobivanjem dodatnog novca”, stoji u priopćenju.

A ugledni NY Times je objavio kako se očekuje da će svaki klub samo prihvaćanjem pozivnice za ulazak u Superligu zaraditi 425 milijuna dolara što dovoljno govori o glavnom motivu pokretanja ove priče.

Jasno je to iz financijskih podataka koji govore da je 12 klubova potpisnika izgubilo 1,2 milijarde funti u sezoni 2019.-2020., a samo su na posljednja tri mjeseca te sezone utjecala pandemija. Sasvim sigurno ti gubici ove sezone su znatno veći.

Every club that joins the European Super League will receive over $425M just for accepting the invitation. (Source: NY Times) pic.twitter.com/6BVysdYvNL

Ova odluka 12 bogataša izazvala je brojne reakcije.

“Liverpoole, kakva sramota smo postali! Prisjetimo se svih onih koji su prije nas bili u ovom klubu i koji bi bili jednako osramoćeni”, poručio je Jamie Carragher svom bivšem klubu.

“Ovo je sramotno. Navijač sam Uniteda 40 godina, ali zgrožen sam. Gadi mi se odluka Uniteda i Liverpoola. Taj Liverpool je klub naroda, klub navijača… United su stvorili radnici, a sada taj klub želi otići u ligu u kojoj ne može ispasti. To je potpuno sramotno”, rekao je bivši igrač Uniteda Gary Neville.

“Vlasnici ovih klubova nemaju nikakve veze s nogometom u Engleskoj. Navijači trebaju zaštitu. Nisam ja protiv novca u nogometu, i ja sam zaradio od nogometa i ulažem novac u nogomet, ali postoje neki principi, treba omogućiti jednom Leicesteru da ide u Ligu prvaka ako osvoji Premierligu. United nije u Ligi prvaka, Arsenal nije u Ligi prvaka, Tottenham nije u Ligi prvaka i oni žele Bogom dano pravo da budu tamo. To je cirkus. Što je previše, previše je”, kazao je bivši igrač Uniteda.

Here's a clue as to why 12 clubs have signed up for a European Super League:

They lost a combined £1.2 billion in 2019/20 before player sales*

And that was for a season where only the last 3 months were impacted by COVID…

*Liverpool have not yet published their accounts pic.twitter.com/7o1ubiDX6z

— Swiss Ramble (@SwissRamble) April 18, 2021