AKO STE PROPUSTILI: U nekoliko minuta pogledajte kako je Hrvatska razmontirala Angolu

Hrvatski rukometaši ostvarili su u nedjelju prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu u Egiptu svladavši Angolu s 28-20 (12-11) u dvoboju drugog kola skupine C odigranom u Aleksandriji. Ivan Čupić je sa šest pogodaka bio najbolji strijelac utakmice. Pet pogodaka postigao je Ivan Martinović, a po četiri puta su mrežu zatresli Marino Marić i Marko Mamić. Ivan Pešić je imao sedam obrana, a zaustavio je i dva sedmerca. Kod Angole je najefikasniji bio Ferreira sa četiri pogotka.

Hrvatska reprezentacija ni protiv Angole nije bila u optimalnom izdanju. Igrali su Červarovi izabranici na mahove, ponovno s mlakim ulazom u utakmicu, što su Angolci iskoristili i nakon više od polovice igre u prvom poluvremenu vodili s dva gola prednosti (6-4).

Uslijedile su najbolje četiri minute Hrvatske u prvom dijelu. Proradili su obrana i kontranapad pa su u samo četiri minute golovima Čupića, Marića, Štrleka i Mamića hrvatski rukometaši zaostatak od dva gola pretvorili u dva pogotka prednosti (8-6).

No, u igri ‘toplo-hladno’ opet je uslijedilo negativno razdoblje, u kojem je Hrvatska pet minuta ostala bez pogotka pa su Angolci serijom 3-0 opet došli do prednosti (9-8). Zahvaljujući iskri s klupe, mladom Ivanu Martinoviću koji je postigao još dva pogotka do kraja poluvremena, Hrvatska je na poluvrijeme otišla s golom prednosti (12-11) Čupićevim pogotkom tri sekunde prije odmora.

U drugo poluvrijeme izabranici Line Červara ušli su s promijenjenom obranom. Prevladavajućih ‘5-1’ iz prvog dijela zamijenila je plića ‘6-0’ obrana, što je donijelo rezultat. U prvih 10 minuta Angolci su postigli samo dva pogotka pa je Hrvatska u tom razdoblju stvorila zalihu od pet pogodaka.

Od 44. do 54. minute hrvatska obrana je bila još efikasnija, kad je na čelu s najboljim igračem utakmice vratarom Ivanom Pešićem zaustavila sve pokušaje suparnika i došla do osam pogodaka prednosti (26-18) čime je konačno slomljen otpor Angolaca.

U utorak (18 sati) Hrvatska će igrati posljednju utakmicu u prvoj fazi natjecanja, a u dvoboju za prvo mjesto i važna dva boda suparnik će im biti Katar koji je u nedjelju s 31-29 svladao Japan i tako došao do maksimalna četiri boda.

Hrvatska je uoči posljednjeg kola druga s tri boda, Japan je treći s jednim, a Angola zadnja bez bodova.

