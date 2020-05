‘AKO SADA TO NE VIDITE..’: Jordanov agent rekao što zapravo dokazuje dokumentarac o Bullsima koji gleda cijeli svijet

Dokumentarni serijal ‘The last dance’ otkrio je puno nepoznatih stvari o Jordanu, među kojima su i neke koje prikazuju njegovu pomalo mračnu stranu

Oči cijelog sportskog svijeta gledaju dokumentarni serijal “The Last Dance” koji donosi još neviđene snimke posljednjeg pohoda na naslov prvaka legendarnih Bullsa predvođenih po mnogima najboljim košarkašem u povijesti Michaelom Jordanom.

U tom serijalu otkrivene su mnoge dosad nepoznate činjenice i anegdote povezane s Bullsima, a sada je Jordanov bivši menadžer David Falk u razgovoru sa Scottom Van Peltom sa Sports Centera rekao je kako smatra da upravo taj dokumentarac dokazuje da je MJ najbolji košarkaš u povijesti.

David Falk is the man behind the "Air Jordan" global brand. He's a 1972 🍊 graduate and in 2011 @SyracuseU named the Falk College of Sport and Human Dynamics in his honor.#TheLastDance pic.twitter.com/FDhmfQ77xW — Syracuse Football (@CuseFootball) May 10, 2020

“Ja sam pristran jer sam prijatelj s Michaelom, ali kada tih deset sati dokumentarca i ako niste slijepi, a ne mislite da je on najveći košarkaš koji je ikad igrao – bolje da gledate ‘roler derbi’ (kontaktni sport u kojem se natječu dva tima koturaljkaša op.a.)”, rekao je Falk.

Ključ uspjeha

“Ono što ga je učinilo najvećim ikada nije samo njegov nevjerojatan skok i njegova brzina – to je bio njegov um. Imao je nevjerojatan psihološki pristup svakoj utakmici kojim je bio na razini za koju smatram da nikada neće biti nadmašena”, pojasnio je.

From December 1990 to the 1998 NBA Finals, the Chicago Bulls never lost more than TWO straight games with Jordan. 📊 pic.twitter.com/v8Xu9dXuRW — Timeless Sports (@timelesssports_) May 11, 2020

“The last dance” otkrio je puno nepoznatih stvari o Jordanu, među kojima su i neke koje prikazuju njegovu pomalo mračnu stranu. Poznato je da je na treninzima i u utakmicama bio jako strog prema svojim suigračima, gurao ih je do krajnjih granica mogućnosti i to je jedan od razloga zbog kojih je dosegao svoj status.

Njegova priča

Falk je na kraju odgovorio zašto je Jordan dozvolio prikazivanje svih takvih snimaka.

“Mislim da je došao do trenutka u kojem u dobi od 57 godina želi vidjeti svoju priču ispričanu”, zaključio je.