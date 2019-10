AKO MU OVO PROĐE, NAŠ RUKOMET VIŠE NIKAD NEĆE BITI ISTI: Izbornik povukao potez za novu zlatnu eru; Objasnio nam zašto je to napravio

Razgovarali smo s izbornikom muške seniorske rukometne reprezentacije Linom Červarom

Hrvatska muška rukometna reprezentacija 23. listopada u Areni Zagreb igra prijateljsku utakmicu s Njemačkom, a tri dana kasnije uzvrat je u Hannoveru. Za tu utakmicu Lino Červar pozvao je U-21 viceprvake svijeta Ivana Martinovića iz Hannovera, Josipa Šarca iz Celje Pivovarne Laško i Frana Miletu iz Nexea.

Hrvatski rukometni dragulji

Radi se o igračima koji spadaju u red najboljeg što hrvatski rukomet ima u toj generaciji, uz još Halila Jaganjca. Prošlog su ljeta navedeni rukometni dragulji pokazali talent koji posjeduju na juniorskom SP-u u Španjolskoj tako što su briljirali na putu do povijesnog hrvatskog srebra za taj uzrast. Martinović je bio MVP prvenstva, Fran Mileta izabran je u idealnu sedmorku, dok je Josip Šarac oduševio i bio motor pokretač svega u Hrvatskoj, igrao je kao zmaj u oba smjera, ali ipak se nije našao u idealnoj sedmorci turnira.

Pomalo nepravedno, rekli bismo. Izborio je Josip devet isključenja po čemu je bio peti najbolji igrač na prvenstvu, dok je bio ukupno treći po broju oduzetih lopti. U toj se rubrici, naime, zaustavio na brojci šest…

Nastavili s dobrim partijama i u svojim klubovima

Dečki su nastavili s dobrim partijama i nakon SP-a u svojim klubovima. Martinović uništava u jakoj njemačkoj Bundesligi u kojoj je do sad, prema Sofa Scoreu, zabio ukupno 28 golova u 8 prvenstvenih susreta u kojima je nastupio, dok je u DHB njemačkom kupu na 4 pogotka iz jednog dvoboja. U prvoj bundesligaškoj sezoni Ivan Martinović ima bolju statistiku od Domagoja Duvnjaka, a ljetos je potpisao ugovor s Hannoverom do 2022. godine.

Josip Šarac već više od godinu dana igra na odličnoj razini u slovenskom prvaku Celju. U Sloveniji napreduje velikom brzinom i ove je godine postao konstanta u prvenstvu i Ligi prvaka. Jako se dobro vidi koliko je za Josipa dobro što igra u Celju, klubu koji mu daje priliku za razvoj, tj koji prepoznaje talent koji Šarac posjeduje.

Šarac pokazuje klasu u Celju

Ukupno je Josip Šarac u ovoj sezoni u tri utakmice zabio 6 golova (Izoli, Aalborgu i Mariboru), Flensburgu je u Ligi prvaka utrpao 5, Loki 4, dok je Barceloni u Ligi prvaka i Dobovi u prvenstvu zabio dva, a dva puta je postigao tri gola, i to Krki i Koperu jučer u prvenstvu. Što se tiče Fran Milete, radi se o najboljem juniorskom desnom krilu na svijetu velikih mogućnosti koji u Nexeu igra odično i koji je zaslužio izbornikov poziv.

LINO ČERVAR ZA NET.HR – POTPUNO OTVORENO: ‘Non stop razmišljam o rukometu, živim ga. Meni je on doručak, ručak i večera’

Kad smo kod izbornika Line Červara, s njim smo ovog puta napravili razgovor jučer u Klinici za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici, uoči presice o tradicionalnoj donaciji dječjoj bolnici u Klaićevoj. Ove godine donacija od 100.000 kuna bit će namjenski utrošena za uređenje dnevne bolnice u Klaićevoj za adolescentsku psihijatriju…

“Želim reći dvije stvari koje su po meni najvažnije. Vrlo često čujem da umire empatije, kako odumiru emocije i osjećaji. Mislim da ih ovdje ima itekako puno. Daj Bože da tako bude u svim drugim područjima života. Bilo bi nam bolje, bilo bi bolje naše društvo kao i globalni svijet. Ovo stvarno imponira i vrijedno je divljenja, da se javi netko kao što imamo kompaniju Inu, koja ne samo ove godine nego već dugo godina pomaže i pokazuje osjećaj za one kojima je pomoć potrebna. A to su naša djeca. To je potez koji je vrijedan svakog divljenja i riječi hvale. Nadam se da će ova gesta našeg rukometnog partnera biti putokaz i za sve druge koji mogu i žele pomoći našoj djeci. Pomagati drugima, a posebno djeci zadaća je svih nas”, rekao je Lino Červar na konferenciji za medije okupljenima, s kojim smo uoči presice porazgovarali o mladim igračima i njihovom priključivanju A reprezentaciji, nadolazećim utakmicama s Njemačkom, Duvnjaku, Cindriću i ostalim aktualnostima…

‘Pokušavamo napraviti kemiju između iskusnih i mladih igrača’

“Rekao sam već da pokušavamo napraviti kemiju između iskusnih i mladih igrača. Mlade igrače treba gurnuti unutra jer oni nose jedan dodatni entuzijazam, glad za pobjedom, atribute koji su uvijek dobro došli. Mi imamo nekoliko mladih igrača koji mogu kucati na vrata reprezentacije. Martinović, Šarac i Mileta sad će doći na provjeru, da ih malo vidimo, a možda i nekog od njih stavimo da igraju.

Tu je i mali Car, golman iz Nexea… Znači, imamo mladih igrača. Oni su sigurno jedni od kandidata za sve buduće akcije koje ćemo imati u narednoj godini, a to je godina nevjerojatno nabijena s natjecanjima. U siječnju igramo EP u Austriji, Švedskoj i Norveškoj, u travnju nas čekaju kvalifikacije za OI, u lipnju su kvalifikacije za SP 2021. i u srpnju su OI. Znači, gust je raspored i treba nam svaki igrač koji može vidjeti. Uostalom, selekcija nije zatvorena nego je otvorena i mi se tako ponašamo”, kazao nam je u uvodu razgovora Lino Četvar koga smo upitali je li možda pretjerano što se Martinovića, Šarca, Miletu, Jaganjca, Vekića, Ereša, Vistoropa i ostale srebrne juniore iz Španjolske već sad gleda kroz prizmu mogućih nasljednika Balića, Metličića, Džombe, Šole, Vorija, Goluže, Sulića, Dominikovića, Lackovića, Špoljarića i ostalih vedeta zlatne generacije hrvatskog rukometa?

‘Treba znati i da ne može baš svatko igrati u reprezentaciji’

“Naravno da moramo biti malo i oprezni, da ne izgore prije vremena. U svakom slučaju, treba znati da ne može baš svatko igrati u reprezentaciji. Tu je jedan posebni kriterij koji se traži od igrača, ali navedeni mladi igrači imaju dosta kvaliteta. E sad, treba pustiti da se razvijaju i čim osjetimo da oni mogu ponijeti odgovornost i nositi se sa time, da će dobiti priliku”, objašnjava nam Lino koji je upravo u razgovoru s nama, uoči juniorskog polufinala Hrvatske i Portugala na SP-u prošlog ljeta, pohvalio Vekića iz PPD Zagreba koji sad nije dobio poziv za reprezentativno okupljanje…

“On je bio povrijeđen, ima problema s time. Ali, sigurno je on perspektivan igrač. To sam rekao i inzistiram na tome da mi u klubovima moramo isključivo vjerovati našim igračima, mladim igračima, ne robovati rezultatu po svaku cijenu. Mi ne možemo u datom trenutku, ni materijalno ni drugačije, pratiti vrhunske momčadi. Moramo se koncetrirati na naše igrače i naše trenere, to je za mene broj jedan. Na tome treba inzistirati. Vekić je jedan takav igrač koji je visok, s njim treba raditi i posvetiti mu vremena. On je borac, pokretan je za 210 cm visine. S njim treba raditi i grupno, i kolektivno, treba stajati na terenu i raditi”, izjavio nam je Mago di Umago koji spominje to toliko potrebno strpljenje, nešto što i nije baš karakteristika i filozofija čelnih ljudi u HRS-u.

Strpljenja mora biti!

Poznato je kako se u rukometu, možda ne kao u nogometu ali nije puno drugačije, smjene trenera i etiketiranje igrača događaju već nakon jednog, dva ili tri poraza. To nije dobro, treba dati šansu svima na duže staze. Ponekad treba vremena da neka priča, vizija, igrački napredak ili trenerska filozofija počnu brati plodove, sjednu na svoje mjesto. Ne treba odmah raditi dramu, ali teško će biti promijeniti ustaljeni način rada u našem rukometu, odnosno filozofiju sjedanja na kičmu odmah kad rezultatski ne ide na ovim našim napaćenim prostorima…

“Rekao sam da svaki trener mora imati viziju. Bez vizije nema slike željene budućnosti. Govorio sam, a to se sve više i pokazuje, da tko se opredijeli za ovu strategiju, da će imati sigurno uspjeha, a sve drugo je ipak, po meni, trošenje novaca a neće biti rezultata”, rekao nam je Lino.

Za dobar rezultat na nadolazećem EP-u i u ostalim reprezentativnim “akcijama” treba nam zdravi Domagoj Duvnjak. Kad je kapetan Kauboja zdrav, onda je i igra Hrvatske drugačija, bolja. Dule se lani vratio nakon dugih muka s ozljedom i sada je ponovno u sedlu i svog Kiela koji ponovo igra Ligu prvaka, kao i u onom reprezentativnom…

Duvnjak si je još prije priznao neke stvari

Prošao je Duvnjak kompletne pripreme, stalno je u sastavu Kiela. Rekao je sam sebi još prije da više ne može kao nekad, dugo mu je trebalo da se sam pomiri s tim, to je bila puno teža utakmica nego ove na terenu, ali sada nakon što je to sredio sam sa sobom u glavi, zadovoljan je i miran, ide dalje i još uvijek ima velike ambicije, kao što je to i sam rekao u razgovoru za Sportske novosti.

“Ne može biti netko da sad igra čitavu utakmicu pod mus. To sve ovisi o situaciji, s tim da rotacija mora postojati. Osvježenje mora postojati. Ne može se ovo sad mjeriti s prijašnjim godinama, ovo je sad ozbiljna situacija. Slijedi nam bitna, olimpijska godina. Moramo biti jako oprezni i zdravi. Trebamo i moramo čuvati i Duvnjaka, a svaki igrač mora znati da su zahtjevi visoki. Naši ciljevi su uvijek bili visoki, nisu nikad bili niski. Moramo pratiti i nastaviti kontinuitet naših rezultata, neovisno u kojem smo plasmanu bili ali smo uvijek bili pri vrhu, e to trebamo zadržati a to nije jednostavno. Trebaju nam svi igrači, svi potencijali”.

‘Duvnjak je u utorak stao nešto na zglob. Nije to nešto ozbiljno, ali…’

Upitali smo izbornika u kakvom je Duvnjak sad stanju? Znamo da je sa zdravljem sad OK, barem prema onom što je rekao za medije…

“Ma je da, ali sam čuo da je u utorak na treningu malo stao nešto na zglob. Nije to nešto ozbiljno, ali opet to smeta. Uvijek nešto s njim i tim ozljedama. Opet se događa ono što ja čitavo vrijeme govorim, da mi moramo preventivno djelovati. Znam da kad dođe u reprezentaciju da je onda Lino malo dosadan, da traži neke stvari, ali jednostavno ne želim ozljede da budu one koje možemo izbjeći. Sugeriramo klubovima, ali znate što je u tom problem. Klubovi iz Europe, iz inozemstva, svatko ima svoju filozofiju, oni ih plaćaju a igrač mora biti poslušan, iako se ne treba slagati s klubom. A činjenica da na svjetskom i europskom rukometu se puno igra, a malo trenira. Tijekom tjedna imate putovanja, dvije do tri utakmice se igraju, normalno da su posljedice umor i sve to dovodi do toga da se igrač ozlijedi”.

Za Luku Cindrića ova bi sezona mogla biti izuzetno naporna

Za još jednog bitnog igrača u reprezentaciji, ponajboljeg hrvatskog rukometaša i najboljeg igrača svijeta u 2017. godini Luku Cindrića, tekuća sezona mogla bi biti jedna od najnapornijih u njegovoj karijeri. Osim što će ubitačan ritam imati s jakom Barcelonom, u siječnju mu slijedi Europsko prvenstvo s reprezentacijom, a dobar rezultat tamo mogao bi reprezentaciju direktno odvesti na Olimpijske igre, a ako ne, onda ćemo put tražiti kroz spomenute dodatne kvalifikacije. Kad se sve zbroji, Cindrić bi tijekom sljedećih desetak mjeseci trebao imati jako malo vremena za odmor. Luka je čitavu prošlu sezonu bio u problemima, iako je riječ o igraču koji u karijeri nikad dotad nije bio ozbiljnije ozlijeđen….

“Cindrić je veliki borac, njega samo ozbiljna povreda može spriječiti da on ne da sve od sebe. On je veliki borac i na njega svi računamo”, zaključio je Lino Červar.