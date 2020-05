‘AKO JE DOBRO, STVARNO GA VOLIM GLEDATI’: Legendarni Mike Tyson pričao o tenisu i rekao što misli o Đokoviću

Jedan od najboljih, a po mnogima i najbolji boksač svih vremena Amerikanac Mike Tyson u posljednjem intervjuu govorio je o teniskoj sceni i dao veliki komplimenta prvom igraču svijeta Srbinu Novaku Đokoviću.

“Trenutno mi je Novak Đoković najdraži. Ako je dobro, stvarno ga volim gledati. On je moj favorit zbog načina na koji se vratio nakon ozljede i pobjeđivao igrače poput Federera i Nadala, to je fenomenalno. On je pravi borac”, prenosi njegovu izjavu essentiallysports.com.

Mike Tyson: "Novak Djokovic is my favorite at the moment. If he is okay, I really like to watch him. He is my favorite because the way he has come back from injury and beaten guys like Nadal and Federer is amazing. He is a true fighter." via @sports_ess pic.twitter.com/IwqpeklZEe

