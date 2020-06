AJAX SMANJIO CIJENU ZA MODRIĆEVOG NASLIJEDNIKA: Real sada može puno lakše dovesti igrača za budućnost, ali ima opasnu konkurenciju

Donny van de Beek 23-godišnji je nizozemski nogometaš koji je svojim dobrim igrama u dresu Ajaxa na sebe privukao puno pažnje i našao se na meti najvećih europskih klubova. Bio je blizu transfera još prošlo ljeto , no Ajax ga nije htio pustiti nakon što su klub već napustili Frenkie de Jong i Matthijs de Ligt, ali je gotovo sigurno da će u sljedećem prijelaznom roku promijeniti sredinu.

REALU PROPADA TRANSFER MODRIĆEVOG NASLJEDNIKA? Zna se i zašto bi Kraljevi mogli ostati bez igrača za budućnost

Španjolski Real Madrid htio je lani dovesti Van de Beeka kao zamjenu za 34-godišnjeg Hrvata i klupsku ikonu Luku Modrića, no nije uspio, a u nadolazećem prijelaznom roku za njegove usluge bi se trebao boriti s engleskim velikanom Manchester Unitedom.

Manchester United back in for Donny van de Beek. Had a move to Real Madrid agreed, but it's now in doubt. Fits Solskjaer's desire for young, dynamic talent and midfield goals. Of Ajax's crop, always looked among the most suited to England. https://t.co/YLVOf4LAo6

Nizozemski De Telegraaf u nedjelju je objavio kako su Crveni vragovi već započeli pregovore s Ajaxom i mogla bi im koristiti kriza koju je izazvala pandemija koronavirusa. Naime, United može odmah bez problema platiti 55 milijuna eura, koliko je Ajax tražio za Van de Beeka, dok je kod Reala situacija nešto kompliciranija jer je Kraljevski klub zbog neigranja uzrokovanog pandemijom upao u financijske poteškoće.

No, prema posljednjim informacijama The Timesa situacija se promijenila i Ajax je smanjio svoja potraživanja i za Van de Beeka će tražiti 40 milijuna.

Donny van de Beek would be a great signing if Utd do manage to get him. Only 23, has a good amount of CL experience. Can play as a 6, 8 or as a 10. Technically very good, works hard defensively, chips in with goals & assists. Potentially available for €40m. #mufc. pic.twitter.com/XmLVCSOeHL

