AGUERO IPAK NE NAPUŠTA MANCHESTER U SENZACIONALNOM TRANSFERU: Pričalo se da odlazi kod Vatrenog

Nakon što su engleski mediji prije par dana objavili priču da bi napadač Manchester Cityja Sergio Aguero (31) karijeru mogao nastaviti u Real Madridu ili Interu te da su oba kluba već kontaktirala njegovog menadžera kako bi ‘ispipala’ situaciju, oglasio se i sam menadžer Hernan Reguera.

NEOČEKIVAN TRANSFER JEDNOG OD NAJBOLJIH NA SVIJETU: Ubojiti napadač mogao bi završili kod Modrića ili Brozovića

On je za FCInterNews.it oštro demantirao tu informaciju.

“Nema nikakve šanse da Sergio otići iz Cityja prije 2021. godine. Tada ćemo vidjeti što će biti, ali ja zasad nisam razgovarao s Interom jer je on jako sretan u Manchesteru”, rekao je Reguera.

Manchester City star Sergio Aguero is being eyed by Inter Milan as a replacement for Lautaro Martinez as the forward is edging closer to Barcelona. (Daily Star)

— TeamRumorsTransfersNews24/7 ⚽ 📰 🌐📒 (@rumorstransfers) May 22, 2020