SLAVNI PROIZVOĐAČ SPORTSKE OPREME RADI TENISICE U ČAST JUGOPLASTIKE: ‘Ovo slavi nepogrešivu košarkašku kulturu Balkana…’

Adidas, jedan od najpoznatijih i u svijetu najpriznatijih proizvođača sportske opreme, ekskluzivno je proizveo i uskoro će u ograničenom broju distribuirati tensice s logom i “potpisom” Jugoplastike, piše u srijedu Jutarnji list.

Kako se navodi u objavi poznate tvrtke, na taj su se potez odlučili u znak poštovanja prema košarkaškom klubu Jugoplastika, koji je triput zaredom bio prvak Europe, a kao takav je bio “nositelj kvalitete europske košarke krajem 1980-ih i početkom 90-ih godina prošlog stoljeća”…

Ekskluzivna verzija “Adidas Forum High”, navodi se dalje, “slavi nepogrešivu košarkašku kulturu Balkana…” Adidas se zaista na najljepši način pokušao odužiti klubu koji je nedavno proslavio 75. rođendan.

Ovako odaje počast svom nekadašnjem “partneru”, danas nepostojećoj tvornici koja je spomenutih godina za Adidas, među ostalim, proizvodila 4,5 mil. sportskih torbi godišnje. Bili su to kvalitetni proizvodi koji su se podjednako dobro prodavali u istočnom i zapadnom dijelu tada podijeljenog europskog tržišta.

Tijekom 1990. Jugoplastika je prodala proizvoda u vrijednosti 350 mil. dolara. Kako je tvrtka, sukladno tadašnjim “društvenopolitičkim” regulama, enormno puno ulagala i u lokalnu zajednicu, to se na najljepši način odrazilo i na splitski klub, koji je upravo zahvaljujući financiranju te tvrtke uspio osvojiti tri naslova prvaka Europe.

After becoming the fourth Croatian player in the NBA Hall of Fame, Dino Rađa remembered to thank the cleaners at basketball club Split (then Jugoplastika/POP84) as well.

"Being raised properly wasn't just a thing at home" Rađa wrote. "They all have their share in it". pic.twitter.com/sg1Cn31wA2

— Juraj Vrdoljak (@JurajVrdoljak) September 8, 2018