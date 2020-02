KAPETAN POTPISAO NOVI UGOVOR S DINAMOM I PROGOVORIO O PROPALOM TRANSFERU: ‘Ispričavam se Kruni Jurčiću, to nije bilo u redu…’

Ademi je otkrio kako u Dinamu želi provesti ostatak karijere

Kapetan zagrebačkog Dinama Arijan Ademi produžio je udgovor s hrvatskim prvakom na idućih pet godina, službeno je potvrđeno iz kluba.

Iako se prošli tjedasn činilo da bi on mogao napustiti klub i otići u redove emirskog Al Nasra kod bivšeg trenera Modrih Krunoslava Jurčića, na kraju je došlo do preokreta. Prema našim dobro upućenim izvorima, Ademi nije htio prijeći iz Dinama u Al Nasri niti za dva milijuna eura po sezoni plus beneficije poput stana i auta, jer je procijenio da je ostanak u Dinamu u odnosu na odlazak u Al Nasri bolja opcija za njegovu karijeru.

Posebni dresovi

“Govorio sam da ću ići, ali u jednom trenutku sam vidio da to ipak nije pravi put za mene i da to nije ono što ja želim u životu. Predomislio sam se. Ovim putem ispričavam se još jednom Krunoslavu Jurčiću, nije bilo u redu niti profesionalno to što sam napravio. Ostat ću ovdje do kraja karijere, jedino ako baš bude neka ponuda nekog kluba iz Lige petice. Ali ostvario sam se, igrao sam za Dinamo, igrao sam Ligu prvaka. Sigurno da imam još ciljeva, doživio sam puno stvari ovdje. Želim biti najtrofejniji igrač Dinama, imati najviše europskih nastupa… isto tako, želim opet igrati s Dinamom Ligu prvaka, proći u osminu finala…”, izjavio je Ademi.

“Dinamo je povodom ovog trenutka s Ademijem pripremio limited edition dresove kapetana, s posebnom siluetom na rukavu, u posebnom ekskluzivnom pakiranju”, kažu iz kluba.

“Sretan sam zbog ovoga. Kupit ću i ja svakako dres… vidjet ćemo kako će ići prodaja 199 limited edition dresova”, poručio je Ademi.