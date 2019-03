ADEMI EMOTIVNOM PORUKOM DAO PODRŠKU SUIGRAČIMA: ‘To ne bi bilo fer i korektno, i bez mene mogu riješiti Benficu’

View this post on Instagram

Arijan Ademi unazad nekoliko mjeseci osjeća povremeno bolove u području trbušnog zida. Savjet zdravstvene službe GNK Dinamo je bio da svoj problem riješi rutinskom operacijom, ali on nije želio u najbitnijem trenutku za momčad i klub otići na operaciju nego je igrao pod injekcijama i kao pravi kapetan nosio ovu ekipu do povijesnih pobjeda. Budući da su bolovi postali sve učestaliji, zbog kojih ne može pružiti svoj maksimum na travnjaku, u dogovoru s Ademijem smo odlučili riješiti problem operativnim zahvatom nakon kojeg oporavak traje oko tri tjedna – rekao je dr. Ivica Smodek, liječnik GNK Dinamo. Uz tebe smo kapetane! 💪🙏⚽️💙 📷 Pixsell/Igor Kralj #dzg #dinamo #zagreb #hrvatska #croatia #football #adidas