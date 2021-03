Francuski stručnjak nije baš presretan što Vatreni ide na reprezentativno okupljanje

Nogometaši Real Madrida ostvarili su gostujuću pobjedu u subotnjoj utakmici 28. kola španjolskog prvenstva svladavši Celtu Vigo s 3-1 (2-1). Kapetan hrvatske reprezentacije i igrač tjedna u Ligi prvaka Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu, a u 80. minuti je zaradio žuti karton zbog prekršaja.

U REALU PODIVLJALI ZBOG SITUACIJE S MODRIĆEM: Madriđani pripremaju žalbe; ‘To više ne može biti slučajnost’

Vatrenom je to bio 36. nastup ove sezone. S punih 35 godina i dalje je standardan prvotimac i Zinedine Zidane ne može zamisliti momčad bez njega. Pogotovo ove sezona kada igra na vrhunskoj razini. Modrić je na travnjaku proveo 2707 minuta od mogućih 3420. Znači pitanje je u kakvom će stanju biti sada kada dolazi na reprezentativno okupljanje, a pogotovo hoće li uopće imati vremena za odmor prije Eura.

Međutim, umjesto da izbornik Zlatko Dalić prigovara zbog prevelike ‘potrošnje’ kapetana, to je napravio trener Reala Zinedine Zidane. Onaj koji ga koristi u gotovo svakoj utakmici od prošle jeseni.

🎙| Zidane: "Modrić and Kroos will play with their national teams now and for me, as a coach, is not ideal. They will not be able to rest and that's f*cked up for me as coach." pic.twitter.com/m1tfioMxwh — Madrid Xtra. (@MadridXtra) March 20, 2021

“Znamo da je pred nama još puno utakmica. Igračima ide dobro u ovom trenutku i to moramo iskoristiti. Kao što ste rekli, Modrić i Kroos sada idu na reprezentativno okupljanje te će odigrati nekoliko utakmica. Meni kao treneru Real Madrida to nije idealno. No, tako je kako je. Ništa ne možemo napraviti po tom pitanje”, poručio je francuski stručnjak.

🎙| Emilio Butragueño: "Modrić's yellow card? We looked at each other shocked. Luka just gave a pass. The yellow card was very strange. Knowing how Luka is, his reaction gives you the idea of ​​what happened. He was very surprised." — Madrid Xtra. (@MadridXtra) March 20, 2021

U međuvremenu, Emilio Butragueño prokomentirao je spornu situaciju, odnosno Modrićev žuti. O tome smo više pisali ovdje.

“Svi smo u VIP loži bili u šoku. Bili smo iznenađeni. Modrić je imao loptu u nogama te ju je dodao suigraču. Sve je bilo jasno iz njegove reakcije”, poručio je.

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.