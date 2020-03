BJELIČINO TAJNO ORUŽJE IZ TREĆEG PLANA ISPLIVALO NA POVRŠINU: A Hajduk je, k tome, izveo samoubojstvo; ‘Igrač manje ne mora značiti poraz’

Hajduk je u prvom poluvremenu bio vrlo opasan, ali stanje se promijenilo u nastavku

Dinamo je u srijedu u derbiju na Poljudu svladao Hajduk rezultatom 2:0 i ostvario prvu pobjedu ove sezone nad najvećim rivalom. Veliki utjecaj na ishod susreta je imalo isključenje braniča Hajduka Ardiana Ismjilija koji je u 40. minuti zbog prekršaja na Dinamovom napadaču Mislavu Oršiću zaradio drugi žuti karton.

Može se zaključiti da su igrači Hajduka doslovno izveli samoubojstvo

Nakon svega viđenog sinoć u Splitu, može se zaključiti da su igrači Hajduka doslovno izveli samoubojstvo, i to najprije Ismajli nesportskim i glupim potezom, a onda obrambeni igrači zbog načina kako su primili ta dva gola. Baš bez veze, bez pravog razloga jer teško da bi Oršić stigao loptu koju si je snažno gurnuo u for, u startu na centru s kojim je Oršića izbio iz “kopački”.

Zaletio se Ismajli poput razjarenog bika i prisilio suca Ivana Bebeka da mu pokaže drugu opomenu iz drugog prekršaja. Uz spomenuto, kod dva primljena gola pokazala nesnalažljivost stopera Hajduka Mujakića, pa i Dimitrova. Oni su na zaista nedopušten način zaboravili na Damiana Kadziora i dozvolili mu da zabije vodeći gol u 47. minuti. A i drugi pogodak, onaj Arijana Ademija, također je bio dar nespretne intervencije Nihada Mujakića…

HAJDUK – DINAMO 0:2: Plavi na krilima Kadziora, Ademija i Moharramija osvojili Poljud za +17; Ismajli napravio glupost

Modri su preko pola utakmice imali igrača više i u drugom poluvremenu postigli dva gola i sigurno pobijedili na teškom gostovanju.

Utakmica na razini dostojnoj derbija

Pogledaj fotogaleriju

“Isključenje je sigurno usmjerilo puno toga. Prije toga je utakmica bila na visokoj razini dostojnoj derbija”, rekao je za Net.hr bivši trener Dinama i legenda HNL-a Ilija Lončarević koji je Modre vodio u nekoliko navrata tijekom bogate karijere.

Splitska momčad u prvom poluvremenu bila je vrlo opasna, ali stanje se promijenilo u nastavku. Nakon primljenog gola na startu drugog poluvremena, Igor Tudor povukao je hrabar potez uvođenjem Samuela Eduoka i Bassela Jradija, ne nije mu se pokazao uspješnim.

“Prije crvenog kartona Hajduk je imao svoje prilike da čak i riješi utakmicu. Teško je sada reći je li Hajduk mogao više napraviti s igračem manje. Ništa im se ne može zamjeriti, samo kažem da igrač manje ne mora automatski značiti poraz. Osobno mislim da Hajduk ide u dobrom smjeru, a za Dinamo je jako dobro da se vratio u život. Pokazao je da imaju karakter i svoju koheziju čim se mogu ovako vratiti nakon, može se reći, problematičnijeg perioda. Mislim da možemo biti zadovoljni derbijem i da i jedan i drugi klub idu u dobrom smjeru.”, smatra Lončarević.

‘Vidimo se sljedeće godine’

JE LI VAM SAD JASNO KAKVA JE SINOĆ BILA ONA ISMAJLIJEVA GLUPOST? No, Tudor je pokazao m*da, veća od svojih igrača; ‘Čestitam mu na tome’

Trener Hajduka Igor Tudor nakon utakmice je Dinamu rekao “Vidimo se sljedeće godine”, čime je dao naslutiti da će bijeli biti kvalitetniji i konkurentniji. Logično je da se sada postavlja pitanje je li to moguće.

“Sljedeća godina je sljedeća godina, to nitko ne može reći u ovom trenutku. Oni s promjenama svake polusezone ili sezone ne mogu konkurirati Dinamu, ali ako se sad stabiliziraju onda mogu biti na dobrom putu da budu ‘tu negdje’. Zači li to da će biti ravnopravni i boriti se za prvo mjesto, to ne možemo znati”, prokomentirao je Lončarević.

Život bez Olma

Dinamo je u zimskom prijelaznom roku njemačkom Leipzigu prodao svojeg najboljeg igrača Danija Olma oko kojega se vrtila igra Modrih, a Lončarević je otkrio što smatra glavnom snagom Dinama u eri nakon Olma:

“Njihova kvaliteta i njihovo zajedništbvo. Pojedinačna kvaliteta ništa ne bi značila da Dinamo nema zajedništvo i koheziju koja im je omogućila da odigraju značajne stvari i u Ligi prvaka. To što nema Olma je nedostatak, ali isto tako bi bilo da im ode neki drugi istaknuti igrač kao Petković ili Oršić. Treba imati sreće da ga se može bezbolno nadomjestiti.”

Pojačanje u obrani

Igrač koji je oduševio na Poljudu bio je 24-godišnji iranski branič Sadegh Moharrami koji je impresionirao na poziciji desnog beka i dokazao da je trener Modrih Nenad Bjelica bio u pravu što ga je uvrstio u prvih 11.

“Sada se događa da se pokazuju igrači koji su bili u trećem planu poput Mohrramija koji je vrlo vjerojatno vrlo značajan igrač za budućnost i on može biti značajno pojačanje Dinama”, rekao je Lončarević o iranskom nogometašu.

Moharrami se za poziciju u momčadi bori s Petrom Stojanovićem koji je do sada dobijao veću minutažu, no u prošle tri utakmice Iranac je bio u prvih 11.

Ali postoji jedno veliko pitanje

“Mislim da je u nekim dijelovima obrane jači od Stojanovića i definitivno je dobitak za Dinamo”, rekao je o njemu Lončarević koji smatra da Modri u svojoj svlačionici imaju prostora za napredak:

“Još se moraju promovirati neki igrači kao Gojak i Moro da bi bili značajniji faktori u momčadi. Za sljedeću sezonu bi svoj nivo trebali dići za 20-30 posto i onda će Dinamo biti na dobrom putu.”

“Ali veliko je pitanje tko će otići na ljeto”, zaključio je Lončarević.