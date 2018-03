Stoje pravo – bravo, bravo! (15 SLIKA)

Prirodne ili ne, isto nam je

Kako da im odolimo, one nam dođu kao čokolada, pivo, cigareta, fudbalska utakmica, i onda sve to pomešate. Jednostavno nešto čemu muškarci nikako ne mogu da odole. To ide do te mere da zbog njih upadamo u šahte, zanemarujemo cele bandere, dobijamo prelome raznih delova.

A ženski rod je pokvaren, sve to zna, i onda ovako istaknu grudi, pa se mi još više pogubimo, i sve to rade u nameri da nas unište! Makar će nam ostati njihove grudi u sećanju kada nas srede :).