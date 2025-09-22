Sanja Milanović pomela New York odjevnom kombinacijom po posljednjim kriku mode

Predsjednik Republike Zoran Milanović, sa suprugom prof. dr. sc. Sanjom Musić Milanović, ovog se vikenda susreo s Hrvatima koji žive u New Yorku. U nedjelju su posjetili Hrvatski centar u župi svetih Ćirila i Metoda i svetog Rafaela te prisustvovali misi. Danas Predsjednik prisustvuje sastanku povodom obilježavanja 80. obljetnice UN-a.

Modno usklađeni

Prva dama u nedjelju je odabrala ženstvenu plavu haljinu A-kroja s razigranom plavom jaknom cvjetnog motiva i usklađenim plavim cipelama na petu, dok je predsjednik nosio plavu kravatu koja paše uz njezinu haljinu.

Prva dama oduševila u trendi točkastom izdanju u New Yorku

Sanja Musić Milanović ponovno je privukla pažnju svojim sofisticiranim i trendi modnim izdanjem tijekom susreta s Hrvatima u New Yorku. Poznata po nenametljivom, promišljenom i uvijek elegantnom stilu, Prva dama ovoga je puta zablistala u upečatljivom outfitu kojim je dominirao točkasti uzorak: veliki modni povratnik ovog ljeta. Vječne točkice ponovno su zauzele sam vrh trendova, zamijenivši životinjske uzorke i potvrdile status bezvremenskog klasika koji se lako uklapa u različite stilove.

Svoj stajling Sanja Musić Milanović upotpunila je decentnom šminkom, crvenim ružem koji joj je postao zaštitni znak, te jednostavnom, valovitom, ali elegantnom frizurom.

Podsjetimo, Milanović i supruga borave u New Yorku povodom 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a. Danas će Milanović sudjelovati na Međunarodnoj konferenciji o mirnom rješenju palestinskog pitanja, dok je njegovo obraćanje na Općoj skupštini predviđeno za srijedu.

