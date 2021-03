Legla bakterija koja vjerojatno nikada ne čistite

Svima je jasno da ne možemo stvoriti sterilno okruženje, niti bismo trebali (zbog onih dobrih bakterija od kojih imamo koristi). Ali ako već morate birati hoćete li živjeti s manje ili više njih, ne morate biti posebno opsjednuti čistoćom kako biste znali odgovor na to pitanje.

Upravo zato vam ukazujemo na mjesta u vašem domu kao što su koševi za smeće, tuš, tipkovnice koja se mogu pretvoriti u prava izvorišta mikroba ako se nečiste redovito, a to je najčešće i slučaj.

Višekratne torbe za trgovinu

Ljudima sve više prelazi u naviku u dućane nositi vlastite višekratne vrećice, ali koliko vas ih zapravo i čisti? Jedno je istraživanje pokazalo da to baš nikada ne čini čak 97 posto ljudi. Oko 50 posto testiranih vrećica imalo je na sebi koliformnih bakterija (fekalnih), a 12 posto E. coli. Podosta njih u tim istim vrećicama nosi i ručak na posao, prenosi knjige i odjeću, pa je pranje poslije upotrebe dobar način da spriječite kontaminiranje hrane.

Ručice tuša

Vjerojatno svi uživaju u tuširanju, no ne i u pranju s bakterijama. Ako ručicu tuša niste nedavno oprali, upravo se to i događa. Istraživanje je pokazalo da je 30 posto ručica tuša pozitivno na mikrobakteriju avium, bakteriju koja može uzrokovati infekciju pluća, ali i druge vrste mikroba. Neki mikrobi otporni su na klor, pa je tuš bolje prati tako da ga na neko vrijeme potopite u razrijeđeni alkoholni ocat i nakon toga istrljate starom četkicom za zube. Plastične su se ručice pokazale pogodnijima za razvoj bakterija, pa bi oni slabijeg imunološkog sustava to trebali uzeti u obzir.

Kompjuterske tipkovnice

Vjerojatno vam je već poznato da je radni stol jako prljav, a tipkovnica pet puta zagađenija od WC školjke. Kako biste spriječili nakupljanje bakterija na tipkovnici kod čišćenja, prvo eliminirajte nečistoće i mrvice usisavačem, a zatim prebrišite blazinicom ili pamučnom krpicom namočenom u razrijeđeni deterđent za suđe ili alkohol. Na isti način prebrišite i miš te daljinski upravljač.

Draperija

Oni mogu nepomično visjeti, ali zastori i zavjese su magnet za prašinu, grinje, dlake kućnih ljubimca, plijesan… Ako netko u vašem domu pati od alergija, redovito čišćenje zavjesa i zastora je neophodno. Ovisno o vrsti materijala, posao će obaviti vaša perilica rublja ili obližnja kemijska čistionica.

Koševi za smeće

Uzimajući u obzir da je kuhinja prljavija čak i od kupaonice, nije ni čudo da su koševi za smeće carstvo mikroba. Čak i ako redovito iznosite smeće (čemu se toplo nadamo), sam koš dolazi u dodir s prljavštinom, starom hranom, sirovim mesom, trulim voćem i povrćem… Čistite ih barem dvaput mjesečno kako biste spriječili širenje mikroba poput E. coli, salmonele, trihinoze i osličnog. Manje možete stavljati u mašinu za pranje suđa, a veće perite vrućom vodom i antibakterijskim sredstvom u kadi ili tuš kabini. Nakon toga ne zaboravite oprati i kadu/tuš kabinu.

Kućni otirači

Na gotovo 100 posto đonova na cipelama mogu se pronaći tragovi fekalnih bakterija. Razmislite koliko ih je prešlo preko vašeg praga otkad ste zadnji put oprali otirač. Najlakši način pranja je da ih uz malo sapunice operete u mašinama za pranje tepiha u autopraonicama. Prije nego ih opet stavite u upotrebu neka se dobro osuše na zraku.

